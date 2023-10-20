輝達AI晶片需求持續高升 美最新「中國禁售令」只是小雜音

儘管台積電 (2330-TW) 的財報對晶片產業整體需求的評論多空交錯，但毫無懸念的一點是：人工智慧 (AI) 半導體領域動能不斷增強，而這是輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 的大利多。

台積電周四公布的第三季財報優於預期，並詳細評估了晶片市場現狀。該公司高層認為，宏觀經濟環境疲軟，中國經濟復甦持續乏力。從積極面來說，個人電腦和手機市場呈現穩定的早期跡象，但現在預測是否迎來反彈為時過早。

台積電法說會上最大消息是，分析師詢問台積電過去 3 個月 AI 訂單是否有所改善，而台積電給了肯定答覆。輝達是 AI 晶片的市場主宰，而台積電是為輝達 AI 晶片的主要代工廠。

台積電執行長魏哲家表示，因應持續增長的 AI 需求，台積電正努力增加產能以滿足需求。

台積電管理層也在法說會上證實 2024 年底將先進晶片封裝產能（稱為 CoWoS）提高一倍的計畫。CoWoS 是製造輝達最高效能 AI 晶片的必要條件。

本周稍早美國因收緊出口管制，導致分析師對輝達股票轉為謹慎，因該政策限制輝達向中國銷售兩款高階 AI 晶片 (A800 和 H800)，以及一款頂級遊戲晶片和 8 月份推出的 L40S 晶片。

輝達以文件聲明，稱全球需求強勁，美政府額外的限料短期內預計不會明顯衝擊公司財務業績。

美政府對出口至中國的晶片最新設限令人費解，去年實施的效能限制可能仍續行，意味著隨著 AI 晶片技術進步，輝達在中國的長期營收必然受阻。

伯恩斯坦分析師 Stacy Rasgon 認為，輝達長期營收必然受挫，「因為即使門檻不降低，也永遠不會提高」，因此向中國合法銷售的 AI 晶片等級與出售至其他各地的商品之間的差距會越來越大。

然而，無論有沒有中國市場，越來越多證據表明，AI app 和輝達晶片需求仍不斷增強，這顯然是更重要的事情。