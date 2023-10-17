〈財報〉淨利息收入優於預期 美國銀行上季獲利超標

由於利息收入強於預期，美國銀行 (BAC-US) 周二 (17 日) 公布的第 3 季獲利超出預期。

該公司財報數字與 LSEG 普遍共識相較如下：

●每股盈餘 90 美分，高於預期的 82 美分

●營收 253.2 億美元，高於預期的 251.4 億美元

這家總部位於北卡羅來納州夏洛特的銀行在財報聲明中表示，獲利較上年同期成長 10% 達 78 億美元，合每股攤薄利潤 0.9 美元。營收成長 2.9% 至 253.2 億美元，超出 LSEG 預期。

在利率上升和貸款成長的推動下，淨利息收入成長 4% 至 144 億美元，比分析師預期高出約 3 億美元。

美國銀行本應是今年升息的最大受益者之一，但該公司的股票在 2023 年的大型銀行同行中表現最差。這是因為在 CEO 莫伊尼漢 (Brian Moynihan) 領導下，該行在疫情期間大量買入低收益長期證券。隨著利率上升，這些證券失去了價值。

這使得美國銀行對近期 10​​ 年期公債殖利率飆升的反應比同業更加敏感，而且與一些蒙受債券投資損失的地區銀行更加相似。截至年中，美國銀行的債券帳面損失超過 1000 億美元。

這種情況給銀行的淨利息收入 (NII) 帶來壓力，這是分析師本季關注的關鍵指標。該行財務長 Alistair Borthwick 於 7 月確認之前的財測目標，即 2023 年 NII 約為 570 億美元。

今年來截至周一 (16 日)，美國銀行股價下跌 18%，落後於競爭對手摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 10% 的漲幅。