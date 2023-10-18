亞馬遜休士頓倉庫使用機器人系統 加速物流與強化員工安全

亞馬遜周三 (18 日) 表示在其位於休士頓的物流倉庫使用機器人系統，以改善庫存管理和加快送貨速度。該公司多年來一直押注自動化技術，認為該技術有助提高銷售與員工作業安全。

據了解，亞馬遜這機器人系統名為「紅杉」(Sequoia)，其中包含機器人與器械手臂等一系列自動化系統。這套紅杉系統能提升撿貨和存放庫存速度達 75%，同時將物流倉庫處理訂單時間縮短 25%。

這家電商巨擘多年來一直在大舉投資自動化領域，利用這項系統來打包訂單並創造技術，實現無收銀員零售商店等。

值得注意的是，其他幾家大型零售商近期也有了打造自動化系統的計畫，競爭對手沃爾瑪 (WMT-US) 今年早些時候表示，預估 2026 年底，其 65% 的門市將實現自動化服務。

亞馬遜一直在殷琪倉庫的作業危險性而備受美國監管機構的注意，該公司也指望透過機器人來提高員工作業安全。

該公司表示，很快就會測試一款名為「Digit」的兩腳機器人，該機器人是由亞馬遜投資的新創公司 Agility Robotics 的產品。目前 Digit 已在福特汽車 (F-US) 進行測試，可以移動、抓取和處裡倉庫物品。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 周三盤中股價下跌 1.75%，每股暫報 129.18 美元。