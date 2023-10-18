加拿大9月CPI年增速放緩至3.8% 央行下周可望暫停升息

加拿大統計局 (Statistics Canada) 周二 (17 日) 公布數據顯示，9 月消費者物價指數年升 3.8%，低於市場預期和前值的 4%，按月來看下降 0.1%，低於市場預期的 0.1% 且遠不及前值 0.4%。數據顯示通膨再次降溫，給加拿大央行 (BOC) 下周貨幣政策會議留下維持利率不變的喘息空間。

另外加拿大央行衡量潛在通膨的 3 項核心指標中，有兩項增速也有所放緩。9 月的 CPI 年增率中值從 8 月份的 4.1% 略降至 3.8%，而 9 月截尾 CPI 年增率從 8 月的 3.9% 降至 3.7%。

數據公布後，貨幣市場減少加拿大央行下周升息的押注，目前認為下周升息的可能性為 16%，低於數據公布前的 43%。

加幣一度下挫 0.7%，跌至 1 美元兌 1.3702 加幣的 10 月 6 日以來最低水準；加拿大兩年期公債殖利率下跌 2.5 個基點，至 4.877%。

加拿大統計局表示，9 月的通膨減速是廣泛的，原因是一些旅遊相關服務、耐久財和雜貨價格下跌。而推動當月物價上漲的一個因素是汽油價格年增 7.5%。

另外，9 月食品雜貨價格連續第三個月降溫，上漲 5.8%，是自 2021 年 12 月以來的最低漲幅。不包括食品和能源的物價上漲 3.2%，而 8 月份的漲幅為 3.6%。

加拿大央行已將利率上調至 22 年來的最高水準 5%，但預估到 2025 年中期，通膨率才會降至 2% 的目標。此次通膨數據發出降溫訊號，加拿大央行下周升息壓力減輕不少。

專家看法

加拿大豐業銀行資深經濟專家 Derek Holt 表示，通膨風險在趨勢基礎上偏高，但目前加拿大央行在下周貨幣政策會議可以喘口氣，跳過升息。

Mackenzie Investments 資深經濟學家 Jules Boudreau 認為，數據很明顯透露，加拿大央行不會在 10 月 25 日決議升息。

加拿大帝國商業銀行 (Canadian Imperial Bank of Commerce) 經濟學家 Andrew Grantham 則說，通膨的意外減速並不能完全抵消過去幾個月的意外升溫。然而，由於經濟活動在第二季和第三季停滯不前，過剩需求似乎正在減少，這表明未來幾個季度通膨應該會繼續減速，且無需進一步升息。