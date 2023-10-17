〈美股早盤〉美9月零售數據超預期 市場憂高利率維持更久 主要指數開低

由於美國 9 月零售銷售數據超預期，引發利率可能在更長時間內維持高峰的擔憂，而中東衝突進一步打壓市場情緒，美股主要指數周二 (17 日) 開低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 180 點或近 1.3%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌近 2.8%。

美國 9 月零售銷售成長超預期，該數據凸顯強勁的消費需求，可能會讓聯準會 (Fed) 在年底前再次升息。具體來看，美國 9 月零售銷售月升 0.7%，低於修正後前值的 0.8%，但遠超市場預期的 0.3%，實現連續第六個月成長。與此同時另一項數據顯示，美國 9 月工業產值也超過預期。

根據美銀對全球基金經理的調查顯示，隨著經濟成長預期動搖，投資人再次轉向看空，紛紛套現。

以 Michael Hartnett 為首的策略師在一份報告中寫道，基於現金部位、股票配置和經濟預測的最廣泛的信心指標在 10 月份的調查中有所下降。現金水準占管理資產的比例已攀升至 5% 以上。全球經濟未來成長展望仍然悲觀，50% 的投資人預估未來 12 個月全球經濟將走弱。

政治方面，美國總統拜登定於周三出訪以色列，以顯示哈馬斯在 10 月 7 日發動襲擊後團結一致的立場。哈馬斯被美國和歐盟認定為恐怖組織。隨著投資人權衡遏制戰爭的最新努力，以色列的貨幣謝克爾仍處於壓力之下。

截至台北時間周二（17 日）21 時許：

焦點個股：

高盛 (GS-US) 早盤下跌 0.29%，至每股 313.48 美元

華爾街大行高盛周二美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，受旗下 GreenSky 金融科技業務和房地產投資減計 8.64 億美元拖累，第三季淨利年減逾 3 成，不過每股獲利仍高於華爾街分析師預期，營收也優於預期。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 2.11%，至每股 248.56 美元

外媒報導指出，特斯拉的利潤率可能會在第三季下降，並在第四季受到更大的衝擊，投資人擔憂該公司需要進一步降價來提振需求。在高利率的環境和來自比亞迪的激烈競爭下，特斯拉放棄了部分利潤率，以推動其車型陣容的銷售。

此外，美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周二表示，特斯拉召回了 54,676 輛 2021-2023 年間生產的 Model X 汽車，原因是車輛控制器可能無法檢測煞車油過低，也不會顯示警示燈。

福特 (F-US) 早盤上漲 0.04%，至每股 11.94 美元

美國汽車業工人罷工走入僵局，面對工會寸步不讓的強硬態度，週一，福特汽車執行董事長比爾福特 (Bill Ford) 警告，UAW 的罷工損害了三大製造商面對非工會競爭對手時的優勢，本田汽車、豐田汽車、特斯拉和其他汽車製造商正隔岸觀火。他強調，汽車業是一個競爭異常激烈的行業，但現在和工會的談判幾乎每一輪都在重複失敗。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月零售銷售月增率報 0.7%，預期 0.3%，前值 0.8%

美國 9 月核心零售銷售月增率報 0.6%，預期 0.2%，前值 0.9%

美國 9 月工業生產指數年增率報 0.1%，前值 0.25%

美國 9 月工業生產指數月增率報 0.3%，預期 0.1%，前值 0.0%

華爾街分析：

美銀指出，仍有很多理由繼續持有標普 500 指數，無論是宏觀經濟還是地緣政治風險等領域。分析師指出，升息周期通常象徵著經濟成長的向好局面。另外，標普 500 指數的再融資風險屬已知且可控範圍，在可見的未來，美國購房者的房貸利率可能會維持在疫情前的水準。大型科技公司自今年年初開始，也已經通過縮減成本和現金回報來降低了久期風險。

此外，該行分析師還說，對企業而言，油價上升會提振而非傷害獲利，薪資壓力的緩解應足以抵銷油價衝擊的影響。歷史上消費遭到衝擊的時候，油價的飆升態勢比現在更劇烈。

摩根士丹利的 Michael Wilson 表示，隨著財報季的開始，標普 500 指數的盈利修正幅度在過去幾周大幅下降。花旗集團的盈利修正指數顯示，在財報季到來之前，評級下調的速度連續四周超過評級上調的速度。摩根大通策略師 Mislav Matejka 預估這種情況將持續下去。這些悲觀的觀點與分析師們在假期開始前更為樂觀的基調形成鮮明對比。