高盛示警：航運業衰退可能更持久且更嚴重

根據外媒周二 (17 日) 報導，自從全球航運在新冠疫情期間達到高峰以來，航運巨擘馬士基 (A.P. Moller-Maersk) 就一直在警告，貨櫃航運市場正走向低迷。華爾街投行高盛目前預估，航運業的低迷將持續更長時間而且可能更嚴重。

該行分析師 Patrick Creuset 在最新的報告中預測，比市場更嚴重且更持久的航運業衰退，將導致貨運價格和航運公司獲利繼續下滑，馬士基的未來不容樂觀，將其股票評等下調至「賣出」(Sell)。

Creuset 說：「我們認為市場依然沒有認清航運業即將面臨的嚴重衰退程度和持續時間。目前市場中貨運能力依舊過剩，這會到至貨物的價格和公司利潤承壓。預估馬士基在 2023-2024 年營利下降 8%。」

高盛估馬士基在 2023-2024 年營利下降 8%。(圖：ZeroHedge)

Creuset 表示，儘管航運市場正在經歷價格下跌，但由於新船不斷投放、貨物可以岸時交付，以及停用和報廢的船隻較少，航運市場上的供應仍相對充裕。他指出，新船隻的交付速度約占全球船隊的 1%，幾乎沒有拖延，空閒和報廢量很低，而且 11 月活躍船隻容量在主要航線上將大幅增加。

新船隻的交付速度約占全球船隊的 1%，幾乎沒有拖延，空閒和報廢量很低。(圖：ZeroHedge)

另外，貨櫃航運業依賴全球需求趨勢，在 2020-2022 年新冠疫情期間，隨著零售商和其他公司補充庫存滿足消費者壓抑的需求，貨櫃航運業迎來空前榮景，出現一櫃難求、運價持續上漲的局面。然而自 2022 年初達到顛峰後，需求疲軟導致貨櫃運輸價格大幅下跌。

自 2022 年初達到顛峰後，需求疲軟導致貨櫃運輸價格大幅下跌。(圖：ZeroHedge)

Creuset 認為，與以往的船運熊市相比，這此有兩個主要因素可能導致馬士基的利潤率下降更為嚴重：

一、該行業的資產負債表過去高度槓桿化，這意味著現金流不能持續很長時間，而這一次，大多數承運商持有數十億美元的現金。

二、航運業中連忙結構的演變，這些變化可能導致一些航運公司變得更加自主，但也可能增加過剩貨運能力的管理難度。營運商仍在訂購新船，這表明該行業需要更多工具來管理運載力。

馬士基曾在今年 8 月發出警告，表示全球貿易萎縮時間和程度超過預期，歐盟需求均在下滑，前方烏雲密布。

該公司執行長 Vincent Clerc 先前表示，貨櫃運輸產業正在處於 2021 年和 2022 年的新冠疫情後的大調整期，全球貿易萎縮的時間與程度可能會比之前想像的更久。