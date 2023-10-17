債務風險越來越大 傳中國要求銀行替地方政府債務展期

路透周二 (17 日) 援引兩名知情人士消息報導，中國為降低債務風險，已要求國有銀行以較低利率及更長貸款期，將現有地方政府債務展期。此舉是中國政府在經濟疲軟之際降低債務風險的努力之一。

其中一名知情人士表示，原本在 2024 年或之前到期的貸款如果逾期，亦將被歸類為「正常」貸款而非不良貸款，強調將不會影響銀行的績效評估。但該名知情人士並未具體說明將重組多少債務。

另一位知情人士透露，為了確保銀行不會因債務重組而遭受重大損失，展期貸款利率不應低於中國國債利率，並補充說貸款期限不應超過 10 年。目前中國 10 年期公債殖利率約為 2.7%，一年期貸款基準利率為 3.45%。

上述知情人士說：「地方政府融資平台的借貸成本通常在 4% 左右，在某些地區和情況下成本可能更高，約為 5% 至 8%。」他指出，大規模的貸款延期和降息將對銀行經營造成承重打擊。

經濟學家表示，中國在房地產危機不斷加深、基礎設施多年過度投資以及遏止新冠疫情的巨額支出之際，負債累累的市政當局對中國經濟及其金融穩定構成重大風險。

據了解，去年中國地方政府債務達到人民幣 92 兆 (約 12.58 兆美元)，占中國國內生產毛額 (GDP) 的 76%，高於 2019 年的 62.2%。據悉，中國人民銀行上周已向主要國有銀行發出命令，要求期延長貸款期限、調整還款計劃，而且降低地方政府融資平台未償還貸款的利率。

上述債務其中一部分是地方政府融資平台 (LGFVs) 發行的債券，城市利用這些平台替基礎設施募集資金，通常是中央政府需要提振經濟成長時所因應的要求，而國庫空虛可能會讓北京方面更難啟動步履蹣跚的經濟復甦。

中國央行將優先解決 12 個高風險地區債務

澳盛銀行研究 (ANZ Research) 的分析師上周在一份報告中說，在 20 年內逐步還清地方政府的全部債務，每年需要償還人民幣 6.5 兆元，這比中國未來 10 年預計的名目 GDP 年成長率還要高。

消息人士透露，中國央行表示將優先解決包括天津市、貴州省和廣西在內的 12 個「高風險」地區的債務風險，重點是今年和明年到期的公開市場債券和非標債務產品。政府鼓勵銀行向地方政府融資平台發放新貸款，以償還債券和非標準債務。

此外，中國投資人正爭相購買地方政府融資平台的債券，包括來自風險最高的發行人的債券，因為北京方面降低地方債務風險的努力鼓勵他們押注政府的隱性擔保。

地方政府融資平台面臨龐大債券到期

瑞銀 (UBS) 的一份研究報告顯示，地方政府融資平台在 2023 年和 2024 年上半年面臨巨大的債券到期壓力。報告指出，2023 年上半年到期的地方政府融資平台債券超過人民幣 2.1 兆元，今年下半年到期人民幣 1.75 兆元，2024 年上半年到期人民幣 1.69 兆元，這是歷史上最高的到期壓力。

此外，根據知情人士透露，中國人民銀行將與銀行建立一個緊急工具，向地方政府融資平台提供貸款，以解決任何短期流動性壓力，而地方政府融資平台需要在兩年內償還貸款。

另外，在 12 個高風險地區，一些地方政府將需要將其在當地國有企業的部分股權質押或轉讓給銀行，以換取銀行幫助其展期貸款。