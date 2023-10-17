〈財報〉高盛Q3淨利年減逾3成 受出售金融科技業務和房地產投資影響

華爾街大行高盛周二 (17 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，受旗下 GreenSky 金融科技業務和房地產投資減計 8.64 億美元拖累，第三季淨利年減逾 3 成，不過每股獲利仍高於華爾街分析師預期，營收也優於預期。

截稿前，高盛 (GS-US) 股價變動不大，周二盤前上漲 0.19%，每股暫報 315.00 美元。

圖：高盛財報

根據財報，高盛第三季 (截至 9/30) 營收年減 1% 至 118.2 億美元，高於市場預期的 111.9 億美元、淨利年減 33% 至 20.58 億美元，合每股獲利 5.47 美元，高於市場預期的 5.31 美元，但遠低於去年同期的 30.7 億美元或每股獲利 8.25 美元。

其他業務方面，高盛第三季債券交易收入年減 6% 至 33.8 億美元，但遠高分析師預估的 29.6 億美元。高盛指出，利率產品和抵押貸款表現強勁，幫助抵銷外匯、大宗商品和信貸交易的下滑。

由於衍生品交易活動增加，第三季股票交易收入年增 8% 至 29.6 億美元，比分析師預估的高出約 2 億美元；投行業務小幅年增 1% 至 15.5 億美元，略高於市場 14.8 億美元的預期。

值得注意的是，此次高盛第三季獲利年減逾 3 成，其中一個原因是該行對 GreenSky 進行 5.06 億美元的減計，該行以不到 GreenSky 估值的一半出售；其二是房地產投資，該行計入 3.58 億美元的減值支出，這對其資產和財富管理部門的收入造成壓力，該部門營收年減 20% 至 32.3 億美元。

不過，投行業務則替高盛帶來一絲希望，因為債券承銷活動恢復且首次公開發行 (IPO) 市場回暖，高盛第三季投行業務營收為 15.5 億美元，與去年同期基本持平，略低於分析師預估的 15.4 億美元。

高盛執行長蘇德巍 (David Solomon) 在聲明中表示，如果條件保持有利，資本市場和策略活動都將持續復甦，這對作為併購諮詢和股票承銷領域領導者的高盛來說是有利的。

有分析指出，高盛的業績包括連續第八個單季獲利都下滑，7.1% 的股本回報率仍遠低於其自己設定的 15% 左右的目標。在放棄消金業務的擴張並重新將精力集中在核心業務後，蘇德巍正在試圖重振該行股價。