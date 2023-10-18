〈美股盤後〉美9月零售數據火熱 輝達暴跌近5% 美股近乎持平

美國 9 月零售銷售數據超預期，聯準會可能將利率更長時間內維持高位，10 年期美債殖利率突破 4.8%，達到 10 月 6 日以來的最高，美股主指週二 (17 日) 震盪後近乎持平，價值股和小型股的相對強勢，輝達暴跌近 5%。

2 年期美債殖利率攀升 11 個基點至 5.20%。10 年期美債殖利率最高觸及 4.86%，但最終收在 4.85%，較週一上漲 14 個基點。

數據方面，美國商務部公布，9 月零售銷售整體銷售額月增 0.7%，遠高於市場預估的 0.3% 增幅；扣除汽車之後的核心銷售額月增 0.6%，高於預估的 0.2%，該數據凸顯家庭需求持續強勁，消費力道持續不衰。

政經方面，美股財報季初期階段，已經有令人鼓舞的跡象表明，美國企業近期的獲利衰退可能正在結束。 特斯拉 (Tesla) 和 Netflix 週三將率先發布科技板塊財報。

外媒報導，在拜登政府將對中國購買先進半導體的能力施加更多限制，美國商務部部長雷蒙多表示，新措施旨在彌補去年 10 月所發布法規中的漏洞，從而阻礙中國的軍事發展，並且可能至少每年更新一次。

美方尋求加強管制賣給中國企業、用於人工智慧 (AI) 應用的繪圖晶片與先進晶片製造設備，也會額外檢查企圖把出貨改至其他國家、藉此逃避出口限制的中國企業，促使輝達等半導體類股崩跌。

這些規定將於 30 天內生效，將更廣泛的先進晶片和晶片製造工具限制在包括伊朗和俄羅斯在內的更多國家，並將半導體公司摩爾線程 (Moore Threads) 和 「壁仞智能」(Biren Technology) 列入黑名單

圍繞以色列與哈馬斯衝突的地緣政治不確定性揮之不去，美國總統拜登週三起訪問以色列，與以色列總理尼坦雅胡會晤，希望避免以色列與哈瑪斯之間的衝突持續擴大。

美股週二 (17 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，材料、能源漲幅居前，資訊科技跌幅最大。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。Meta (META-US) 上漲 0.89%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.88%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.45%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.81%。

道瓊成分股互有消長。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.32%；可口可樂 (KO-US) 上漲 1.2%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.08%；高盛 (GS-US) 下跌 1.6%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.37%。

費半成分股普遍走低。高通 (QCOM-US) 上漲 1.53%；輝達 (NVDA-US) 下跌 4.68%；美光 (MU-US) 跌 0.12%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.22%；AMD (AMD-US) 下跌 1.24%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.03%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.24%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.64%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.82%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.41%。

企業新聞

高盛 (GS-US) 收黑 1.60% 至每股 309.36 美元。高盛週二盤前公布 2023 會計年度第三季財報，受旗下 GreenSky 金融科技業務和房地產投資減計 8.64 億美元拖累，第三季淨利年減逾 3 成。

由於利息收入強於預期，美國銀行週二公布的第三季獲利超出預期，寫下十多年來最佳，美國銀行 (BAC-US) 走高 2.33% 至每股 27.62 美元。

輝達 (NVDA-US) 下滑 4.68% 至每股 439.38 美元。AMD (AMD-US) 和 VMware (VMW-US) 分別下跌約 1% 和 6%。

美國限制輝達專門替中國市場設計的 A800 和 H800 晶片銷售，這是全面更新對中國出口限制措施的一部分。輝達回應，預計擴大的出口限制不會對其財務表現產生「短期有意義的影響」。

荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾 (ASML-US) 上升 0.58% 至每股 572.90 美元。艾司摩爾表示，從中、長期來看，美國更新後的出口限制措施會降低其對中國的銷售。

數據方面

美國 9 月零售銷售月增率報 0.7%，預期 0.3%，前值 0.8%

美國 9 月核心零售銷售月增率報 0.6%，預期 0.2%，前值 0.9%

美國 9 月工業生產指數年增率報 0.1%，前值 0.25%

美國 9 月工業生產指數月增率報 0.3%，預期 0.1%，前值 0.0%

華爾街分析

Oanda 美洲高級市場分析師 Edward Moya 表示：「經濟方面的好消息再次成為壞消息，因為這將使政策制定者在實施更多緊縮政策方面保持觀望。美國經濟似乎還沒有準備好陷入衰退。」

牛津經濟研究院首席美國經濟學家 Michael Pearce 稱：「經濟進入第四季走勢比之前想像的要強勁，預測第四季消費小幅收縮的風險肯定是走高。經濟的強勁也意味著聯準會官員將為進一步升息敞開大門。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主