雖宏觀不確定性高 財報季起步良好 標普指數並未獲利衰退

關於獲利衰退結束的預測，目前已經通過了第一次檢驗。

根據美國銀行研究部股票策略團隊的數據，在 32 家標普 500 指數個股公布財報後，這些企業的每股獲利平均超出華爾街預期 9%。總體而言，在經歷兩季的下滑之後，標普 500 指數成分股的每股獲利較去年同期成長了 1%，代表美國企業的獲利衰退可能已經結束。

在最新的研究報告中，RBC Capital 美股策略主管卡爾瓦西納 (Lori Calvasina) 表示，雖然存在「宏觀阻力」，但財報季的開始「穩健」。

重要的是，即使面臨黏性通膨和聯準會利率長期偏高等挑戰，RBC Capital 仍調升標普 500 股每股獲利預期。該投行對近期宏觀走勢的最新核算推高了預測，預計 2023 年標普 500 指數獲利將由 220 美元升至 223 美元，2024 年將由 229 美元升至 232 美元。

不過，雖然對第 3 季獲利的預期提高可能意味著該指數的前景更加光明，但卡爾瓦西納的 2023 年標普 500 指數目標價保持在 4250 點不變，因為該策略師指出，標普 500 每股獲利只是推動預測的幾個因素之一。

當目光不僅限於獲利時，卡爾瓦西納仍然發現宏觀情況不穩定。他指出，「我們對 9 月底以來標普 500 指數財報電話會議記錄的審查顯示，宏觀經濟正在造成影響。」「企業繼續強調消費者的韌性，他們在支出方面變得更加挑剔。我們也在了解包括通膨和利率政策在內的宏觀不確定性如何影響需求和支出，但這更多是在企業方面。定價評論仍然褒貶不一，其中相當多的重點是其如何調節。」

不過，財報季剛開始，企業財報數據似乎推動了股票走勢，而不是它們可能評論的不利因素。

也許沒有哪份財報比摩根大通 (JPM-US) 的財報更能說明這一點。這家美國資產最大銀行負責人對中東地緣政治緊張局勢持悲觀態度。

摩根大通董事長兼 CEO 戴蒙在財報聲明中表示：「這可能是幾十年來世界上最危險的時期。」

但即使有這樣的描述，摩根大通投資人似乎更關注上季的獲利井噴。該股上周五 (13 日) 上漲超過 1.5%。

標普 500 指數也是如此，自 10 月 10 日百事可樂公布強勁業績以來，該指數已上漲近 1%。