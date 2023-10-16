分析師：在成功打擊密碼後 Netflix可能調高訂閱月費

Netflix (NFLX-US) 打擊密碼共享的努力可能使其第 3 季訂戶數量增加約 600 萬，預計這將為這家串流媒體先驅將在周三 (18 日) 公布財報時推升股價上漲。

作為唯一獲利的主要串流媒體公司，Netflix 今年拒絕與迪士尼 (DIS-US) 等競爭對手一起提高無廣告訂閱方案價格，而是限制家庭以外的密碼共享，以吸引超過 1 億使用其服務的非訂戶觀眾。

伯恩斯坦分析師表示：「Netflix 現在在許多市場上與公用事業非常相似。」「被貼上公用事業標籤後的挑戰，是一家業務成熟的公司如何繼續尋求成長。」

媒體 10 月初時曾報導指出，在好萊塢演員罷工結束後，它可能會提高訂閱價格。

在號召讓好萊塢陷入混亂的罷工 5 個月後，美國作家協會 (WGA) 上周批准了與各大電影公司的新合約。

然而，Netflix 憑藉其更大的國際影響力和強大的內容，相當從容地承受住了這次罷工。

去年推出的廣告方案進展緩慢。分析師表示，他們預計 Netflix 將在未來幾個月內提高無廣告方案的價格，以吸引更多訂戶升級訂閱層級，廣告有助於為每個用戶帶來更多收入。

分析師表示，到目前為止，在打擊密碼共享後大多數訂閱 Netflix 的新觀眾都選擇無廣告方案。廣告版標準套餐每月費用為 6.99 美元，而無廣告套餐起價為 15.49 美元。

Insider Intelligence 分析師班尼斯 (Ross Benes) 表示：「利用這些策略，Netflix 明年的廣告支援收視率可能會增加一倍。」他預計 Netflix 將隨著時間演進向用戶展示更多廣告，從而趕上競爭對手。

根據 Visible Alpha 估計，截至 9 月的第 3 季，廣告業務預計將為 Netflix 帶來約 1.881 億美元的收入，訂閱用戶數量將增加 280 萬。

總體而言，根據 LSEG 的數據，華爾街預計該串流媒體今年將實現最強勁單季訂閱用戶成長。

第 3 季營收可能成長 7.7% 達到 85.4 億美元，這是 5 季以來最快的成長，這要歸功於包括最新一季《性愛自修室》和《維琴河》在內的強勁節目。