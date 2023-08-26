美投行喊買Netflix：罷工潮有利串流媒體 具潛在20%漲幅

投行 Loop Capital 認為，現在正是買進 Netflix 股票的時刻。

分析師 Alan Gould 將 Netflix 股票評級自「續抱」調升至「買進」，目標價則自 425 美元上調至 500 美元，意味著該股周五 (25 日) 收盤價 416.03 美元仍有 20% 上漲空間。

Netflix (NFLX-US) 周五上漲 9.10 美元或 2.24%，收每股 416.03 美元。該股今年以來已上漲 41%。

華爾街向來關注串流媒體之間的競爭，因為分析師和投資人試圖找出哪家最有能力獲得最多訂閱、營收和利潤，昔日霸主 Netflix 在面對眾多新進的競爭下過得並不輕鬆，但 Gould 仍認為該公司在串流媒體中擁有最佳定位。

美國好萊塢正面臨影視演員和編劇的罷工潮，因為他們要求串流媒體應提供更多的剩餘收益，以及加強對人工智慧 (AI) 使用上的監管。Gould 認為，罷工潮將加速傳統電視業務的衰落，並使 Netflix 受益。

Gould 周五報告指出：「Netflix 在競爭之際，同步調漲價格並減少對內容的支出，這應可進一步推升其競爭地位。」

Gould 說：「秋天電視季主要是體育節目、即興節目和庫藏內容，這會進一步強化消費者的行為，讓他們更偏離有線電視，轉看串流媒體。」

除了 Netflix 相較同業更具競爭優勢外，分析師 Gould 也樂觀看待該公司今年初推出的共享帳密規定，主張該行動可正面影響營收和訂閱人數。

Oppenheimer 分析師 Jason Helfstein 將 Netflix 股票評為「跑贏大盤」，目標價為 515 美元。

他於研究報告指出，Netflix 相較同業更能製作具高吸引力的內容，且產品獲利更高效，有鑑於此，Netflix 市場霸主的地位應可持續下去。