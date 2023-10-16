又一家機構警告：當前美股形勢讓人想起1987年

投資機構 Ned Davis Research(NDR) 表示，當前的股市與 1987 年的股市有著驚人的相似之處，但這並不意味著 10 月就會發生崩盤。此前，德意志銀行也發出類似警告。

Ned Davis Research 指出，年初至今，市值加權平均指數強勁上漲，但潛在市場廣度一直疲軟。通膨擔憂推高利率，引發人們對進一步升息的擔憂，對利率敏感的行業表現不佳。

近期美元走強，可能會阻礙獲利復甦。進入 10 月份，標普 500 指數從夏季高點回落近 8%。

NDR 指出，這些情景總結了 2023 年，但也可用來描述 1987 年。

值得注意的是，1987 年 10 月 19 日發生了「黑色星期一」，當時道瓊工業指數單日暴跌 22.6%，因此這些相似之處可能被投資者認定為局勢嚴峻。

但 NDR 預計，這次不會出現「瀑布」式下跌，因為儘管今天的股市與 1987 年的股市有很多相似之處，但也存在著許多差異。

報告指出，首先，在 1987 年 10 月崩盤後，美股設定了熔斷機制，使得 20% 的下跌「幾乎不可能」。 當標普 500 指數下跌 7%、13% 和 20% 時，熔斷機制會停止交易。

此外，儘管如今股市的走勢與 1987 年相同，但今年的漲幅峰值，與 1987 年相較，低了近 20 個百分點。

報告中說：「在所有指標類型中，1987 年和 2023 年之間最大的差異，也許在於宏觀經濟數據。1987 年經濟和通膨均加速，2023 年的經濟數據雖然超出預期，但經濟活動的加速要小得多。 」

報告稱，其他宏觀經濟差異包括殖利率曲線、美元和就業成長趨勢。

所有這一切都表明，它們雖然神似，歷史不會重演，NDR 總結道：「雖然存在一些高度相似之處，但還不足以得出可能發生類似崩盤事件的結論。」