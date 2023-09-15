Netflix連跌3日 市場看跌財務長評論： 對利潤率、用戶增長發警訊

Netflix (NFLX-US) 股價連續三日暴跌，部分原因是該公司財務長在周三 (13 日) 投資會議上發表的言論遭市場看跌。

Netflix 財務長 Spencer Neumann 在美銀投資大會上的言論並未有太大新意，但投資人將其解讀為利潤率和用戶增長的近期警告。

Netflix 周四 (14 日) 下跌 2.85%，收每股 400.49 美元，同日 S&P 500 指數收高 0.8%。前一日 Netflix 跌幅達 5%。

Neumann 指出，Netflix 近年來的營業利潤率每年以 3% 成長，但維持這樣的利潤成長速度並不「謹慎」，因為這可能縮限公司投資業務並讓營收增加的能力。

他還表示，Netflix 近期財務業績可能顯示單位用戶平均收入 (ARPU) 的增長多於營收總額的增長，係因該公司持續推出「付費共享」(即打擊寄生帳戶) 和內含廣告的訂閱方案。Neumann 指出，公司 90% 的訂閱增長來自美國以外地區，但美國的 ARPU 處於最高水準。

Neumann 指出，Netflix 自 2022 年初以來就沒有漲價，季度業績現在已超越上次的漲價，「今年我們加速營收成長的行動就是推出付費共享。」

Benchmark 分析師 Matthew Harrigan 研究報告寫道，該股的大跌顯然是市場在反映 Neumann 關於維持營收成長和利潤提升之間保持平衡的評論。Harrigan 維持對該股「賣出」評級和 293 美元的目標價。

Pivotal Research 分析師 Jeffrey Wlodarczak 周三晚間下調對 Netflix 第四季 (12 月季度) 的獲利預期，以反映 Neumann 的評論，但她仍維持「買進」評級和 600 美元的目標價 (華爾街最高)。

他將 Netflix 第四季 ARPU 增長率目標自 4% 下調至 2%，營收自 88.9 億美元下調至 87.3 億美元，仍高於華爾街共識預期的 88.5 億美元。他還將今年自由現金流預測上調 5 億美元，使其達 60 億美元，以反映好萊塢演員和編劇的罷工。