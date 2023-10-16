〈走進中國〉韓國代購十年沉浮 從月入人民幣6萬到月入6,000

「你們中國人怎麼不太喜歡來韓國做代購了？」

今年 7 月，做了多年代購的小雪在韓國樂天免稅店採購時，接到樂天新聞部的採訪邀請，他們迫切想知道，為什麼中國代購比疫情前少了那麼多？

「我 6 月去樂天，還看到熱門品牌基本都有人在排隊，7 月就只有三、四個品牌有人在排隊了」，小雪也不理解為什麼來韓國的中國代購，突然少了這麼多，但她知道，如今的代購行業光景已大不如從前。

據《界面新聞》報導，2014 年，小雪開始和姐姐合夥做韓國代購，2014 年到 2018 年，是代購過得最滋潤的時期。當時，小雪每月能賺到人民幣（下同）五六萬、甚至七八萬元，她和姐姐兩人也早早地各買了兩套房和一輛車。

但最近幾個月，代購這份工作給小雪帶來的收入驟降到 1 萬多元，姐姐每月只能賺到 1,000 出頭，平均下來，她們每人每月只能拿到五、六千元。

10 個代購 5 個賠錢

為了壓縮代購成本，在韓國採購，曾經連住幾天四、五百元酒店不眨眼的代購人員，選擇消費降級，「現在只能花 100 多塊錢去拼房了」，小雪說，在韓國現在青旅拼房特別火，入住的大多數都是代購。

小雪原本認為最近自己生意不佳，但她和同行交流完發現，她已經做得不錯了。

「10 個代購，有 5 個虧錢，2 個保本，也就 3 個能賺到錢的。」她說。

在小紅書、抖音等平台擁有幾十萬粉絲的美妝博主「我是珍珠啊」，曾做過多年代購，不過疫情到來後，她就停下了代購這門生意。她認識的代購同行，也都漸漸轉行了，「那幾年，自己飛國外、把商品扛回來的人肉代購不怎麼賺錢的，成本太高了」。珍珠說。

代購是夕陽行業

在很多老代購眼中，代購已經是夕陽行業，「還是老老實實地找份工作吧」，一位老代購勸想入行的新人。

代購怎麼就成了夕陽行業？行業下滑不是單一因素造成的，最直接的原因，就是疫情。

2016 年，JJ 剛移民到澳洲時，有很多人主動問她，能不能代購商品？但疫情到來後，JJ 的生意每況愈下。

JJ 說，疫情期間很多人害怕海外包裹上有病毒，就不敢買國外商品了，「現在雖然疫情結束，大家的消費習慣已經養成了，買國外商品的人也少了」。

與美國代購、韓國代購不同，澳洲代購的商品通常是奶粉、保健品等澳洲本土商品。JJ 的代購生涯面臨的另一個問題是，疫情過去，曾經找她買奶粉的客戶，孩子也都長大了，不再需要購買奶粉。

中國直播大發展更侵蝕了代購的生存空間。「其實我們代購賣的價格，有時候比李佳琦直播間還低，但是他的物流快，客戶就不願意等了」，JJ 解釋，澳洲代購通常做的是直郵，郵寄包裹的時效通常需要兩到三周。

另外，澳洲代購能興起的重要原因之一，是過去用戶在中國買不到一些澳洲本土品牌的商品，但現在熱門品牌大多都已在天貓、京東上開店，代購的稀缺性價值大幅下降。

影響代購行業的最核心因素，還是需求。「很多人兜裡都沒錢了，對護膚、美妝商品的需求肯定是下降的」。小雪說。