OPEC月報：Q4石油缺口將寫紀錄新高 今明年需求成長仍強

石油輸出國組織 (OPEC) 周四 (12 日) 公布月報顯示，儘管沙烏地阿拉伯和俄羅斯減產持續到今年年底，但仍認為需求成長強勁，預估第四季石油缺口紀錄可能創下紀錄新高，同時維持今、明兩年需求增速不變。

OPEC 在報告中指出，由於石油需求強勁，今年第四季石油缺口將寫紀錄新高，預料全球石油庫存在該季每日減少 300 萬桶，為 30 年來最大的庫存減少。與此同時，OPEC 還預估今年全球原油需求增速將保持在每日 244 萬桶、明年則是每日 255 萬桶，均與前次預測持平。

根據 9 月數據，OPEC 的 13 個成員國平均每天生產 2,776 萬桶石油，比其目前認為消費者需求少約 180 萬桶。倘若 OPEC 案目前計畫保持產量不變，預估今年第四季需求將為 3,082 萬桶，這意味著該季供需缺口將超過 300 萬桶，比第三季幾乎翻倍。

OPEC 認為，今年第四季全球運輸燃料需求將因季節性因素下降，隨北半球進入冬季，取暖油需求有望出現季節性成長，預估第四季取暖燃料總需求比去年同期每日成長 7 萬桶，主要是歐美低區需求推動，而在亞太地區，其他燃料 (包括柴油和液化天然氣) 將推動需求成長。

另外，OPEC 在報告中也表示，在中國經濟持續改善的情況下，預料明年全球經濟穩健成長將進一步推動石油消費。該組織將今年全球經濟成長預期從 2.7% 上調至 2.8%，但明年全球經濟成長增速將放緩至 2.6%。

沙國執行減產計畫 9 月產量卻小幅增加

值得注意的是，OPEC 認為今年剩餘時間和經濟合作發展組織 (OECD) 歐洲地區和其他地區的需求可能會受到衝擊，下調第四季和明年前 3 個月全球總需求預測。

至於產量方面，OPEC 表示儘管石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 承諾減產，但受到奈及利亞(Nigeria)、沙烏地阿拉伯和科威特產量增加的推動，9 月石油產量仍有所上升。

據了解，沙國 9 月的石油產量每日成長 8.2 萬桶，與該國今年公開減產的舉措不一致，而奈及利亞 9 月每日產量也增加 14.1 萬桶。整體來看，OPEC 在 9 月的原油產量每日增加 27.3 萬桶至 2,775 萬桶。

IEA、OPEC 月報大相逕庭

有趣的是，分別隸屬石油消費國的國際能源署 (IEA) 和產油國的 OPEC 兩個國家機構同日發布報告卻顯示截然不同的觀點。

IEA 月報認為，油價上漲破壞需求，而油價回落證明這一情況，因此繼續下調明年全球石油需求成長預期。IEA 把對明年需求成長預測從之前的每日 100 萬桶下調至每日 88 萬桶，同時上調今年需求預測，從先前的每日 200 萬桶上修至每日 230 萬桶。