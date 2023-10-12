〈房產〉新竹縣成全台第二高價都會區 住宅大樓中位價連8季贏新北

根據內政部統計查詢網資料顯示，新竹縣的住宅大樓加上車位總價，今年第二季的中位房價為 1700 萬元，已經穩居全台第二高的都會區，且領先新北市已經達到 8 季的時間，房價變化轉折點在 2021 年第二季開始，過去 8 季新竹縣的電梯中位總價已經比新北多出 200-300 萬元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，新北市幅員廣大，從高價的板橋、永和、新店、三重，到房價較低的淡水，選擇性多，從過去幾季房價資料來看，住宅大樓加上車位中位價落在 1430-1480 萬元左右，可視為新北購屋較為普遍的總價。

不過，新竹縣則是屬於落差沒有那麼大的區域，區域內的買方素質整齊且普遍收入較高，即使房價一路走高，但有較強的購買力支撐。

依據統計顯示，2023 年第二季六都加上新竹地區的住宅大樓加車位，僅剩下台南市的中位價格不到千萬元，高雄則是首度站上千萬元，反應六都加上新竹地區的住宅大樓加車位，總價千萬已經是相當普遍的狀況。

房價最高的仍是台北市，今年第二季電梯加上車位的中位總價為 3178 萬元，其次則是新竹縣的 1700 萬元，新竹市的 1637.5 萬元，新北市 1480 萬元，台中 1250 萬元，桃園市 1100 萬元，高雄 1010 萬元，房價最低的是台南市的 845 萬元。

曾敬德表示，若從購屋總價的中位數來看，政府補貼推動的新青安政策房貸，對於首購的購屋人來說應該相當適用，建議有需要與符合資格的民眾，有購屋需求應該優先採用，即使日後不再補貼後，再來思考是否轉貸。