〈房產〉數字科技新建案廣告訂閱 客戶數年增6成

數字科技 (5287-TW) 在第三季繳出單季營收創高的好成績後，今 (13) 日指出，旗下 591 新建案平台強打「新建案列表頁排序曝光」方案，帶動該廣告訂閱客戶數年增 60%，有效提升建案點閱量最多達 286%，銷售業績年增近 250%，顯示在當前房市變化快速之際，新的廣告方案可有效協助建案提升能見度。

數字科技說明，新建案列表頁排序曝光廣告方案，令更積極行銷的建商可透過加值付費方案，自訂時間週期，並在排序結果中獲得更顯眼的專屬標示，使建案獲得更多曝光。

據數據顯示，新曝光工具有效讓建案每日平均點閱、每日平均電話量平均顯著提升，例如，台中梧棲區的新建案「益翔有樂仕」，日均點閱量、電話量分別成長 80%、100%，而台中市南屯區新建案「兆國景見築」，日均點閱量成長 286%、日均電話量成長 100%。

591 新建案統計，與去年同期相比，目前該廣告方案整體訂閱客戶數年增 60%，銷售業績年成長近 250%。

數字科技今年積極拓展 591 全方位服務，591 新建案在 6 月推出高檔住宅專區，以高規格影音加值服務，提供建案頂級行銷服務，再加上列表頁排序曝光方案，幫助建商銷售。

另一方面，數字科技針對消費者，開發 591 實價登錄、591 房貸計算器等實用工具。

數字科技 9 月合併營收 1.82 億元，月減 3.91%，年增 9.67%，創同期新高，前三季合併營收 15.97 億元，年增 10.71%，其中，第三季合併營收 5.61 億元，季增 3.35%，年增 10.54%，創單季新高紀錄，反映 591 房屋不斷優化用戶者的使用需求，大幅提高用戶者的黏著度，且新增提高曝光率的加值收費方式，帶動刊登業務增長。

展望第四季，數字科技表示，長期優化既有平台端使用者體驗、增加多元收費方式，並積極擴增異業合作機會，可提高集團旗下各平台價值，看好中長期營運穩健向上。