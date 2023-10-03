〈房產〉板橋最大捷運聯開案板新站今簽約 興建38樓住商辦大樓

板橋最大規模的新北環狀線板新站捷運聯合開發案，今 (3) 日上午完成簽約儀式，在副市長陳純敬見證下，新北捷運局長李政安與馥華集團董事長陳金鐘共同簽署契約。開發計畫將接續板新站出入口，興建自地上 4 層至 38 層，總樓地板面積約 2 萬坪的複合式捷運宅，預估投資金額約 60.4 億元，預計 2030 年完工啟用。

新北市副市長陳純敬表示，板新站捷運開發案簽約，是新北捷運開發推動的重要里程碑，因為板新站是新北環狀線沿線投資規模第二大，也是板橋區規模最大的開發案，規劃具居住、購物、辦公等多元服務之複合式捷運宅，1、2 樓為商業空間、4 到 8 樓為辦公室，總計約 6,100 坪商業及辦公空間，可引入就業人口約 1,100 人。

同時，此一聯開案搭配鄰近的馥華艾美酒店開發案等，為周邊地區注入一股強大的商業發展動能，吸引商家進駐，形成以板新站為中心的「板新商圈」，而作為商圈核心的板新站捷運開發大樓，將成為板新地區的新地標。

陳純敬進一步指出，新北市環狀線共有 10 處開發基地，目前秀朗橋站、景平站已徵得投資人，且都在施工中。新北環狀線 10 處場站開發預估可引入總投資金額約 652 億，創造 2.2 萬個就業機會，而這些吸引來的人流，增加捷運使用需求，為運量帶來正向效益。

新北捷運局指出，將持續循「點－線－面」的開發層次，以捷運開發大樓作發展核心之「點」，串接各站「點」沿「線」發展，再促成大型開發區的「面」，逐漸形塑新北市成為 TOD 城市，引領軌道經濟，打造安居樂業的新北捷運生活圈。