〈房產〉北市A辦大樓Q3空置率維持低檔 還較上季下滑0.4個百分點

商仲業者戴德梁行今 (4) 日發布第三季商用不動產動態，第三季台北市 A 級辦公大樓的平均空置率為 4%，與上季相比，下降 0.4 個百分點，空置率維持低檔，短期供給仍稀缺。而富邦 A25 和皇翔 (2545-TW) 台汽北站等 A 級辦公大樓預計近期完工，供貨短絀情況有望舒緩，市場供需將逐漸恢復均衡。

戴德梁行指出，受市場供給仍屬不足影響，優質大樓租金續漲。第三季租金較上季微幅上漲 0.2%，台北市全市平均租金每月每坪 2,670 元，以信義區每月每坪 3,320 元為最高，敦南區每月每坪 2,420 元次之。

同時，展望後疫情時代，企業正努力引導員工重返實體辦公，但仍有不少員工傾向遠距與實體混合的工作模式。為續留優質人才，同時增強延攬新血的競爭力，企業選址將更重視大眾運輸、交通樞紐及停車之便利性，以降低員工通勤成本；內部空間上則營造開放與私密性並重的工作環境，藉此拉近實體與遠距辦公差異。

而依經濟部統計局資料，今 (2023) 年 1-8 月累計綜合商品零售業營業額年增 10.9%，百貨公司營業額年增 19.6%，民眾消費表現暢旺，此波消費力道也反映在商圈復甦上。西門商圈復甦最明顯，店面空置率從疫情高峰 23.1% 下降至本季 7.6%，已連續 5 季下降。

值得注意的是，西門町老店成都楊桃冰舊址去年 11 月由合庫資產以 8,502 萬元自法拍取得，根據最新實價登錄資料所載，該店面今年 3 月以 25 萬元月租金由伴手禮店業者承租，租金收益率約為 3.5%。此一案例表現出歷經疫後復甦及升息衝擊，台北市一級商圈店面投報率新標竿。

同時，第三季忠孝商圈主要變動來自既存店家於商圈內轉換店面，其中日系珠寶店「agete」進駐黃金位置，商圈整體空置率微幅下降至約 13%。中山商圈受惠於排隊名店開幕及線形公園聚集人潮，空置率與上季持平維持在約 5% 的水準。