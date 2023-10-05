〈房產〉成屋供給顯著增加 9月住展風向球閃連10綠燈

市調機構調查顯示，代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023 年 9 月分數 46.5 分，分數較 8 月的 43 分增加 3.5 分，對應燈號依然為綠燈，已「連十綠」。風向球六大構成指標呈現「三升、三平」，其中預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數指標分數上升，但待售建案個數、議價率、成交組數分數持平。

住展企研室經理成采錡表示，以傳統旺季標準來看，928 檔初期，北台灣整體市況表現普通，直接原因包括雙北市區新案開價續攀高、總價門檻過高讓買方縮手，將目光轉往相對低價區，間接原因則有 9 月下旬遇週末補班、連假出國潮等。

成采錡並且指出，雖然新北、桃園房市熱區近期買氣依舊穩定，但在台北建案單週零成交牽累下，9 月成交組數分數僅持平。也因市場買盤有限，近期區域市況越冷清，「贏家通吃」的現象越明顯，即指標案吸走區域來人及買氣，衝擊周邊建案銷況。

住展調查，邁入傳統旺季 928 檔期，9 月預售屋推案量約 800 億元，供給量與去年同期相當。大台北單一案量逾 15 億元以上的指標案，有台北市 - 松山「勤美璞真 - 城仰」、萬華「漢寶西門綻」；新北市 - 三重「惠大國際科技總部」、新莊「嘉學.」及「蒲陽富都心」等，淡水則有「嘉潤家泰氧の森」、「萬企君品 - 厚德區」、「佳瑞向上」、「伊豆莊園」等案公開。

指標建案進場下，9 月完工釋出的新成屋戶數逼近 700 戶，使指標分數來到近一年高點，單一案量逾 15 億元以上的指標建案有基隆市 - 安樂「幸大新東區」、新北市 - 板橋「君麟」、泰山「鵬程豐翠」等。

同時，在高房價、低議價空間的現況，讓消費者陸續轉往房價水準較低的區域找新房，使郊區新建案市場表現普遍優於市區，如雙北僅個案表現，新北林口、桃園龜山 A7 等區，持續以相對低單、總價條件，吸引雙北買盤。