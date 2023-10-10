以巴衝突升級 市場評估Fed不升息可能性

以色列和哈瑪斯爆發 50 年來最嚴重軍事衝突，地緣政治緊張升高，讓金融市場開始評估中東局勢對美國聯準會 (Fed) 下一步可能的影響。

聯邦資金利率期貨交易員目前仍預測，Fed 今年不升息的機率高於升息，也就是預測美國基準利率將保持在 5.25-5.50% 的 22 年高點。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具周二 (9 日) 的資料，預估 11 月暫停升息的機率，從周一的 72.9% 上升到 88.5%，而 12 月暫停升息的機率，更從周一的 57.6% 揚升至 74%。

但這個預測存在很大的變數。交易員、投資人甚至 Fed 之前都曾犯錯，低估了物價壓力的頑強難纏。如果以色列和哈瑪斯交火引發油價上漲、進而帶動通膨再度升溫，也可能讓市場推翻目前的預測。

德意志銀行總經策略師 Henry Allen 和研究策略師 Cassidy Ainsworth-Grace 都警告，類似 1970 年代的「停滯性通膨」(stagflation) 可能捲土重來，指的就是另人擔憂的高通膨、低經濟成長。

FE 國際投資銀行主管 Randal Stephenson 說：「現在就判斷周一的市場立即反應會延續還是加速太早了。一切取決於這場衝突擴大的速度和廣度。」

他說，如果衝突限於以色列和哈瑪斯之間，長期來說對金融市場不會造成更大餘波，但如果擴散到其他區域，可能導致油價上漲、推升通膨，並干擾 Fed 的工作。

除了預測 Fed 今年不再升息的機率升高，在金融市場還可看到，美國 10 年期和 30 年期公債期貨的需求增加。美債市場周一因哥倫布日休市，這代表周二即期市場開市時，這兩者的殖利率可能雙雙下滑。

在避險需求帶動下，黃金、美元周一上漲，油價更隨供給疑慮而大漲逾 4%，美股三大指數盤中震盪，終場小漲作收。

投資人除了緊盯以巴局勢發展以外，也關注 Fed 官員鴿派談話：Fed 第二號人物、副主席傑佛森 (Philip Jefferson)、以及今年有投票權達拉斯聯邦準備銀行蘿根 (Lorie Logan) 周一都暗示，長天期美債殖利率上升影響到家庭和企業的融資成本，進而可能降低 Fed 進一步升息的必要性。

根據 Fed 最近期的經濟預測，今年年底前可能還會再升息一次，通膨率要到 2026 年左右才能回到 2%。

Northwestern 共同財富管理公司投資長 Brent Schutte 說，他的團隊正在關注以色列方面的最新消息，「這些悲慘的消息已經對金融市場造成影響，如果效應擴大，可能帶來更多逆風。我們將觀察局勢發展，以及對市場的潛在影響。」