〈貴金屬盤後〉以巴衝突驅動避險需求 黃金溫和收高

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯 (Hamas) 對以色列發動大規模空襲，，讓中東地區陷入動盪，刺激避險需求，黃金期貨周一 (9 日) 收高。分析師說，金價未來漲勢能否延續，要看中東局勢在原油和全球市場如何擴散。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 19.10 美元或 1%，報每盎司 1864.30 美元，盤中最高漲至 1875.85 美元。

黃金現貨價上漲 28.92 美元或 1.6%，報每盎司 1861.51 美元，盤中最高漲至 1862.26 美元。

黃金是政治和經濟動盪時旗的安全避風港。RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 說，中東接下來的局勢有很多變數，如果情況進一步升溫，黃金可能朝 1900 美元挺進。

黃金上周曾連跌多日、觸及七個月低點，期貨價最低跌至每盎司 1859.55 美元，現貨價跌到每盎司 1810.47 美元。

SKCharting.com 首席技術策略師 Suni Kumar Dixit 表示，從技術面來看，雖然中東地區爆發危機，但黃金的復甦似乎似乎相當節制。

他說：「黃金現貨價在每盎司 1850 到 1855 美元之間保持穩定，立即支撐在 1845 美元，如果跌破，可能下跌並拉回到 1832 美元的逃逸缺口。但若能持續突破 1858 美元，黃金將能打穩另一隻腳，獲得朝 1880 美元攀高的動能。」

哈瑪斯周一持續攻擊以色列最大城市特拉維夫，以國總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 表示雙方正在交戰，並矢言要敵方付出前所未有的代價。

黃金和原油交易員緊盯最新局勢發展，尤其是對伊朗潛在石油供給的影響。

投資人也正在等待本周將公布的聯準會 (Fed) 上次會議紀錄，以及美國通膨數據。

Saxo Bank 大宗商品策略部門主管 Ole Hansen 說：「我們不相信 Fed 會繼續升息並升高不確定性，雖然油價上漲可能讓通膨增溫，但利率似乎更接近達到終點的階段。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員預測 Fed 今年再次升息的機率約 28%。高利率會提高持有黃金的機會成本，因而不利於價格。