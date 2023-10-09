鉅亨美股雷達：哈馬斯突襲以色列 油價暴漲 投資人趨向避險

由於以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯之間意外爆發的衝突擾亂了全球市場，促使投資人轉向避險資產，美國股指期貨周一 (9 日) 下跌，而原油價格則上漲近 3%。

以色列軍隊仍在奮力從哈馬斯槍手手中奪回城鎮，哈馬斯槍手殺害了 700 名以色列人並扣押了人質，而以色列也對加薩地帶進行了歷來最猛烈的轟炸，造成 400 多人死亡。

以色列承認，戰鬥花費的時間比預期的要長，距離武裝分子從加薩衝出圍欄進行致命的暴行已經過去了兩天多。

美國國防部長奧斯汀表示，美國將派遣多艘軍艦和飛機靠近以色列，以示支持。

黃金和美元等傳統避險資產上漲，不確定性的增加推高了原油價格。

Jefferies 歐洲首席經濟學家庫馬爾 (Mohit Kumar) 表示：「襲擊的規模和人員傷亡意味著應對措施可能會持續幾個月，甚至可能持續到年底。」

截至美東時間清晨 5:04，道瓊期指下跌 152 點或 0.45%，標普 500 期指下跌 23.5 點或 0.54%，那斯達克 100 期指下跌 96.5 點或 0.54%，納斯達克期指下跌 96.5 點或 0.64%。

隨著油價上漲超過每桶 3 美元，雪佛龍、埃克森美孚、馬拉松石油和西方石油等美國能源公司在盤前交易中上漲 2.1% 至 3.7% 不等。

蘋果、微軟、輝達、Meta Platforms、Alphabet 和亞馬遜等大型股下跌 0.3% 至 2.1%。

那指和標普 500 指數上周收漲，因好壞參半的就業報告讓投資人對聯準會的利率前景感到緊張。

本周數據將再次成為焦點，9 月生產者物價指數 (PPI) 和消費者物價通膨數據 (CPI) 將分別於周三 (11 日) 和周四 (12 日) 公布。

投資人周一還將關注聯準會副主席傑斐遜和監管副主席巴爾的演講。

聯準會理事鮑曼上周末重申，雖然在降低通膨方面取得「相當大」的進展，但通膨仍然過高，聯準會可能需要進一步收緊貨幣政策。

焦點也將放在摩根大通、富國銀行、花旗集團以及資產管理公司貝萊德等主要銀行即將公布的上季財報上。

特斯拉下跌 1.6%，數據顯示該公司 9 月中國製造的電動車銷量較去年同期下降 10.9%。

百時美施貴寶周日 (8 日) 表示將以高達 58 億美元的交易收購癌症藥物製造商 Mirati Therapeutics，股價下跌 2%。