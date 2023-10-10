〈能源盤後〉哈瑪斯突襲以色列 國際油價大漲逾4%

〈能源盤後〉哈瑪斯突襲以色列 國際油價大漲逾4% (圖:Shutterstock)
〈能源盤後〉哈瑪斯突襲以色列 國際油價大漲逾4% (圖:Shutterstock)

原油期貨周一 (9 日) 勁揚逾 4%，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯 (Hamas) 周末意外空襲以色列，以色列隨即還以顏色，中東緊張局勢升級，交易員密切關注發展。

能源商品價格
  • 11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 3.59 美元或 4.3%，收每桶 86.38 美元，是 10 月 3 日以來最高價。
  • 12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 3.57 美元或 4.2%，報每桶 88.15 美元。
  • 11 月交割的汽油期貨價格上揚 2.1%，收每加侖 2.24 美元。
  • 11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.3%，收每加侖 2.97 美元。
  • 11 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.1%，收每百萬 Btu 3.38 美元。
市場驅動力

哈瑪斯周六意外空襲以色列後，能源市場處於緊張狀態，華爾街日報 (WSJ) 更報導，伊朗安全官員協助哈瑪斯策劃這次攻擊，不過根據以色列時報報導，遭伊朗外交部發言人立即否認參與和任何其他國家相關事務的決策。

Strategic Energy & Economic Research 總裁 Michael Lynch 說：「暴力衝突將帶動油價持續上漲，至少短期內會如此。以色列若攻擊伊朗，肯定會讓油價漲破每桶 100 美元。」

現在問題在於，沙烏地阿拉伯到底會不會釋出原油安撫市場，還是會主張基本面並未因這場戰爭改變，依然不希望讓原油充斥市場。

這次衝擊造成以色列約 700 人、加薩走廊超過 400 人喪命，哈瑪斯軒宣稱脅持了超過 130 名人質。

有關伊朗參與其中的報導，刺激油價漲勢擴大到 4% 以上，假如消息獲得證實，將代表伊朗石油出口遭到制裁。伊朗最近幾個月才讓原油出口量回升到 2018 年以前的水準。

Schneider Electric 全球研究分析經理人 Robbie Fraser 說：「直接來說，原油供給或需求並沒有因為這場衝突受到立即或明顯的影響。在色列和 (由哈瑪斯控制的巴勒斯坦土地) 加薩走廊，原油產量幾乎是零。對這裡精煉油產品的需求，並不足以改變全球市場狀況。」

他接著說：「反之，油價上漲似乎和局勢緊張更有關係，特別是報導指稱身為哈瑪斯長期盟友的伊朗，可能在策劃突襲以色列的過程中扮演關鍵角色。」

根據 WSJ 報導，一些分析師預估，伊朗石油產量約在每日高於 300 萬桶、出口量每日超過 200 萬桶，創美國前總統川普讓美國退出伊朗核協議以來的最高水準。隨著美國重新實施制裁，伊朗 2020 年產量降至每日約 40 萬桶。

Edwards Morse 和花旗的團隊表示，這次攻擊可能推升油價，問題差在能持續多久。此刻適逢 1973 年 10 月贖罪日戰爭的 50 周年，當年戰爭爆發後，油價進入異常高昂的時期，幾乎完全改變了全球石油和油品市場的結構。

Morse 和該團隊說：「時機就是一切，這次攻擊幾乎推遲了任何能讓沙烏地和以色列和解的機會。如果近期油價恢復下跌，沙國可能減少或取消額外減產每日 100 萬桶產量。以色列襲擊伊朗的風險也有所增加，但時機未定。同時，任何擴大的戰爭都會對石油市場產生影響。」

石油輸出國家組織 (OPEC) 周一發布「2024 年世界石油展望」，預估長遠而言，石油需求可能增強。預估 2028 年需求將攀升到每日 1.102 億桶，比 2022 年增加每日 1060 萬桶，另預估 2045 年需求將從增至超過每日 1.16 億桶，而 2022 年產量為每日 100 萬桶。

美國能源資訊署 (EIA) 本周二也將發布月報。

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