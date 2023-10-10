以巴交火是否拖累股市、全球經濟 聚焦油價和這個國家

美股主要指數周一 (9 日) 同步收高，擺脫稍早因以巴衝突而掀起的拋售，但市場分析師表示，這不代表一切已成定局，股市和全球經濟是否還會受到影響，必須觀察油價走勢。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 表示，今日油價上漲，但仍低於上個月的近期高點。若油價持續走高，全球經濟可能會感受到通膨再起的壓力。

他指出，一般來說，市場往往難以區分暫時性和永久性衝擊之間的差異，不過就目前來說，油價上漲並不代表著永久的衝擊。全球基準布蘭特原油 (Brent) 周一 (9 日) 上漲 4.2%，收在每桶 88.15 美元，西德州中質原油 (WTI) 則漲 4.3% 至每桶 86.38 美元，均創 4 月 3 日以來最大單日漲幅。

WTI 和布蘭特原油上周雙雙自每桶 100 美元附近的年內高點回落。

一旦油價收盤突破 9 月底創下的年內新高，將引起其他市場投資人密切關注，而帶動油價回到年內高檔的關鍵便在於伊朗。

《華爾街日報》周日 (8 日) 報導指出，伊朗協助策劃了哈瑪斯上周對以色列的突襲，不過以色列軍方表示，沒有具體證據顯示伊朗參與其中。作為哈瑪斯的長期盟友，若事實證明伊朗直接涉及本次攻擊行動，衝突擴大的威脅恐會進一步加劇。

《華爾街日報》報導，一些分析師此前預估，伊朗原油產量將超過 300 萬桶 / 日，出口量超過 200 萬桶 / 日，是美國前總統川普政府 2018 年讓美國退出伊朗核協議以來的最高水平。隨著美國重啟制裁，伊朗原油出口在 2020 年大減至 40 萬桶 / 日左右。

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 周一發布報告說：「若以色列發現伊朗在哈瑪斯的襲擊行動中發揮作用，可能會對伊朗採取軍事報復，就目前而言，這將限制石油供應的增量，雖然以色列和加薩都不是主要產油區，但中東地緣政治所發生的任何一切，最終都會影響到油價。」

Axioma 亞太地區應用研究主管 Olivier d’Assier 也說，發生更廣泛衝突的可能性，可能會導致市場出現急劇修正。

不過，聯準會 (Fed) 官員周一的言論，仍壓過了對油價上漲以及對中東情勢的緊張情緒。達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 和 Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 均談到長期公債殖利率上升，以及在金融環境緊縮下，殖利率上升所產生的作用，投資人將此視為 Fed 可能不會進一步升息的信號。

美股周一開低走高，道瓊工業指數終場漲近 200 點或 0.6%，標普 500 和那斯達克綜合指數分別漲 0.6% 和 0.4%。市場同時等待本周稍晚出爐的美國經濟數據，包含 9 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI)。