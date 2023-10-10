IMF調升美國2023年經濟成長預測 調降歐元區表現

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (10 日) 發布最新的《全球經濟展望》，調升對美國經濟成長的預測，同時預計歐元區擴張將放緩。

IMF 將美國今年的經濟成長預測比 7 月時上修 0.3 個百分點至 2.1%；並將明年的預測上修 0.5 個百分點至 1.5%。

同時，IMF 將歐元區 2023 年經濟成長預期下修 0.2 個百分點至 0.7%，2024 年經濟成長預期下修 0.3 個百分點至 1.2%。

它調升美國的經濟預測歸因於第 2 季商業投資強勁、勞動市場緊張下消費成長強勁，以及政府擴張性財政立場。報告補充，即使如此，由於薪資成長放緩、疫情儲蓄減少、貨幣政策緊縮和失業率上升，預計 2023 年下半年和 2024 年經濟成長將放緩。

至於歐元區，IMF 指出，今年各主要經濟體之間存在分歧：隨著貿易放緩和利率上升拖累，德國經濟預計將萎縮；而法國的外部需求表現優於其他經濟體，工業生產也迎頭趕上。

IMF 對英國 2023 年經濟成長預測小幅上修至 0.5%，但調降 2024 年預測值 0.4 個百分點至 0.6%，因為預計「高能源價格對貿易條件衝擊的影響將持續存在」。

IMF 重申今年全球經濟成長 3% 的預測，並將 2024 年的預測下修 0.1 個百分點至 2.9%。

IMF 的展望指出，今年成長的一些阻力已經消退。世界衛生組織 (WHO) 表示，新冠疫情不再是全球衛生緊急情況，供應鏈基本上正常化，瑞士和美國銀行業的動盪之後，全球金融狀況有所緩解。

即使如此，挑戰依然存在，特別是製造業放緩、某些領域服務業追趕緩慢以及央行「全球同步」緊縮政策以冷卻通膨。

IMF 表示，中國在嚴格封鎖後的成長動能正在減弱，因為中國也應對房地產危機。該機構預計中國今年和明年的經濟成長率分別為 5% 和 4.2%。