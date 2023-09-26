ECB與通膨的漫長競賽 拉加德重申維持限制性利率

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周一 (25 日) 重申，即便在經濟陷入困境的情況下，只要有必要，借貸成本就會保持在高峰以抑制消費者物價。不過她並未具體說明這段時間可能有多長，僅說：「我們正在進行一場漫長的競賽」。

拉加德周一在布魯塞爾的歐洲議會向議員表示，未來將確保關鍵利率在必要時保持在足夠嚴格的水準，誓要將通膨拉回 2% 的中期目標。ECB 本月已連續第十次升息，關鍵利率攀升至 4%。

多數經濟學家和投資人認為，這一水準象徵 ECB 一年多來抑制通膨的努力已經到了尾聲。ECB 一些管理委員會已經認可這一評估，西班牙央行總裁 Pablo Hernandez de Cos 周一也再次說道，倘若時間夠久，目前的利率水準應該會讓通膨回到 2% 的目標。

法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau 則表示：「ECB 不應該對經濟進行測試，直到它崩壞。」這句話暗示 ECB 傾向不再進一步提高利率。

另一方面，拉加德也承認 ECB 的升息帶來痛苦，特別是對 30% 擁有可變利率抵押貸款的家庭。她說：「我們的職責是讓通膨及時回到目標水準。實現這一目標的速度越快，物價就越穩定，無論是對投資人還是借款人來說，未來的痛苦就越輕。」

不過，一些 ECB 官員不太確定利率是否已經觸頂。德國央行總裁 Joachim Nagel 上周表示由於通膨仍然過高，預估降溫速度緩慢，因此做出這樣的聲明 (維持利率在高峰一段時間) 還為時過早。

值得注意的是，自 ECB 在去年 7 月迄今升息 450 個基點以來，歐元區經濟展望有所惡化，尤其是德國。Ifo 經濟研究所同日公布的數據顯示，9 月德國的商業信心僅略有改善，但仍處在歷史低點。ECB 執行委員會成員 Isabel Schnabel 周一在一場談話中表示，歐元區經濟活動明顯正在放緩。

然而，短期 ECB 鬆綁貨幣政策的可能性不到。拉加德回應稍早言論表示，目前甚至沒有考慮這種前景。她說：「我們不是在討論降息。管理委員會沒有討論降息的問題。」

另一方面，ECB 發出將高利率維持更長一段時間的訊息終於為債市所接受。本月交易員正以 2 月以來最快速度拋售德國 10 年期公債 (歐洲長期借貸成本的基準)，把殖利率推至 2011 年以來新高。

有分析指出，這些舉措是全球重新定價的一部分。但歐洲的情況可能更令人擔憂，該區的經濟經處比美國弱，而決策者試圖將通膨恢復到 2% 目標的舉動，可能會引發經濟衰退。