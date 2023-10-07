安進完成278億美元Horizon Therapeutics收購案

美國生技大廠安進公司 (Amgen) 周五 (6 日) 表示，已完成以 278 億美元收購 Horizon Therapeutics (HZNP-US)的交易，此前該交易上月獲得美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的批准，並滿足了某些條件。

截稿前，安進 (AMGN-US) 周五盤中股價上漲 1.06%，每股暫報 267.88 美元。

據了解，該筆交易會在兩家公司設定的第四季時間表內完成，預估將從明年開始對安進調整後營收做出貢獻。

透過該筆交易，安進獲得 Horizon 的兩大關鍵產品 Tepezza 和 Krystexxa，該公司將在 11 月 1 日的第三季財報電話會議上提供最新的年度預測。

另一方面，FTC 的的反壟斷訴訟引發了人們對加強對並購監管的擔憂，不過隨著舊療法專利到期，醫藥行業往往會通過整合來推動未來的成長。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 分析師 Gregory Renza 預估，安進的最新預測將計入 Horizon 製藥的收入，這可能部分抵消該公司日趨「成熟的產品線」。

Renza 表示，Tepezza 可能成為安進的「核心驅動力」，該藥物的最高銷售額可達 39 億美元。