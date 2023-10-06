鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至131.8元，預估目標價為2702.5元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2023年EPS預估：中位數由131.8元上修至131.8元，其中最高估值150元，最低估值126.03元，預估目標價為2702.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 150 160 168
最低值 126.03 131.15 137
平均值 132.62 146.32 153.73
中位數 131.8 147.17 151.95

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 49,176,780 61,480,000 67,979,000
最低值 41,142,000 45,893,000 50,632,000
平均值 45,192,010 52,262,110 57,047,800
中位數 44,918,430 50,907,070 57,825,540

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 169.52 139.28 182.9 210.7
營業收入
(單位：新台幣千元)		 47,675,228 46,962,402 55,944,489 60,745,008

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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