〈台股盤前要聞〉央行積極防守台幣驚奇翻揚、台股大跌摜破雙線 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台北匯市昨 (4) 日一度重貶超過 1 角，無懼外資大砍不手軟，央行在 32.4 元左右積極防守，新台幣匯價尾盤上演驚奇翻揚，終場升值 0.3 分，以 32.325 元作收；美股全面重挫，尤其費半指數狂瀉，台北股匯市再演股匯雙殺，指數終場大跌 180.96 點、收在 16273.38 點，摜破 5 日線、10 日線。以下是今 (5) 日必看重要財經新聞。

央行積極防守 新台幣匯價驚奇拉尾 翻揚收 32.325 元

台北匯市昨 (4) 日一度重貶超過 1 角，無懼外資大砍不手軟，央行在 32.4 元左右積極防守，新台幣匯價尾盤上演驚奇翻揚，終場升值 0.3 分，以 32.325 元作收，總成交量 18.835 億美元。閱讀全文...

台股大跌 180 點、收 16273.38 點 長黑摜破雙線

美股全面重挫，尤其費半指數狂瀉超過 2%，台北股匯市昨 (4) 日再演股匯雙殺，台幣重貶超過 1 角，台股在 AI、半導體股帶頭下殺之下，加權指數終場大跌 180.96 點、收在 16273.38 點，一根長黑又摜破 5 日線、10 日線，成交值 2382.38 億元。閱讀全文...

台幣連跌 楊金龍立院備詢談匯價喊「沒有防線」

中央銀行總裁楊金龍昨 (4) 日在立院備詢中指出，儘管新台幣呈現貶值態勢，但其他非美貨幣也持續貶值中，以一籃子貨幣來看，新台幣其實還算是小幅升值，並非最弱，也再次強調，新台幣沒有防線，是看供需決定。閱讀全文...

大立光 10/12 召開法說會 毛利率走勢成法人關注重中之重

光學元件股股王大立光 (3008-TW) 敲定於 10 月 12 日召開線上第三季法人說明會，除公布第三季獲利成績之外，並將由執行長林恩平釋出第四季的展望，法人更關注包括毛利率、產能利用率能否回升、新廠進度及新布局等四大重點。閱讀全文...

研華擴大印度布局強化在地製造 業績貢獻將倍增

工業電腦龍頭研華 (2395-TW) 擴大印度布局，將原有班加羅爾 (Bangalore) 營運暨服務中心 (Operation & Service Center) 搬遷至更大空間，提昇運營及在地製造服務，預計將為研華印度帶來原有業績 5 倍的貢獻。閱讀全文...

麗臺 AI 伺服器拚年底前交貨 本季有望賺贏前三季

板卡廠麗臺 (2465-TW) 昨 (4) 日舉行股臨會，展望後市，董事長盧崑山看好，AI 伺服器拚本季完成交貨，並將成下半年主要成長動能。法人估，麗臺第四季營運有望超越前三季，並推升全年營運轉盈。閱讀全文...