〈台股盤中〉電子權值攜手航運驅動多頭 大漲逾180點攻上16400點

美國小非農數據爆冷，為股債市注入強心針，台股今 (5) 日在電子權值股帶動下，航運、AI、光電接力點火，帶動加權指數早盤大漲逾 180 點，攻上 16400 點，高點站上 16466 點，惟成交量偏低，預估指數上攻力道恐相對有限。

美國勞動就業市場下降，市場對聯準會升息預期心理降溫，美債殖利率下滑、美股道瓊指數終止連三黑，台股今天也擺脫頹勢，早盤在晶圓雙雄、航運、AI 股等簇擁下，早盤大漲逾百點。

台積電 (2330-TW) 今天以 523 元開出後，盤中上漲 5 元股價暫收在 525 元，聯電 (2303-TW) 盤中也有 1% 以上漲幅，IC 設計指標股聯發科 (2454-TW) 今天也在買盤敲進下，推升盤中股價走揚。

航運族群在買單敲進下，航空、海運一片紅通通；航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 盤中雙雙大漲逾 5%，貨櫃三雄長榮 (2603-TW) 盤中漲逾 2%，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 盤中各有 1% 漲幅。

AI 股中的智原 (3035-TW)、雙鴻 (3324-TW) 盤中漲逾 3%，華碩 (2357-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、樺漢 (6414-TW)、創意 (3443-TW)、緯軟 (4953-TW)、奇鋐 (3017-TW) 盤中也有 1% 以上漲幅。

蘋概股中的譜瑞 - KY(4966-TW) 盤中攻上漲停價 1125 元，致伸 (4915-TW)、GIS-KY(6456-TW) 盤中漲逾 2%，大立光 (3008-TW)、鴻準 (2354-TW)、和碩 (4938-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 也在買單挹注下，推升股價走揚。

光電股中包括一詮 (2486-TW) 盤中大漲逾 6%，國碩 (2406-TW)、揚明光 (3504-TW)、元晶 (6443-TW)、乙盛 - KY(5243-TW) 等也是買單鎖定標的。