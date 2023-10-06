〈台股盤前要聞〉電子雙雄9月營收靚、外資Q3大撤離 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。鴻海、大立光同步公告 9 月營收，鴻海月增 6 成，達 6607.4 億元，大立光營收為 55.72 億元，月增超過 2 成；金管會公布，外資 9 月淨匯出 32.75 億美元 (折合新台幣約 1058 億元)，連三個月淨匯出，累計第三季淨匯出達 137.855 億美元。以下是今 (6) 日必看重要財經新聞。

蘋果光發威 電子雙雄 9 月營收靚 鴻海月增 6 成、大立光攀 46 個月新高

鴻海 (2317-TW) 昨 (5) 日公告 9 月營收，在蘋果 iPhone 15 系列新機發布上市帶動拉貨下，營收 6607.4 億元，月增 60%、年減 16.7%；第三季營收 1.54 兆元，季增 18.4%、年減 11.6%；累計前 9 月營收 4.3 兆元，年減 7.6%。閱讀全文...

光學元件股股王大立光 (3008-TW) 公布最新營收，在需求旺季加持之下，9 月營收 55.72 億元，月增 22.6%，年增 9.2%；2023 年 1-9 月營收 309.59 億元，年減 6.99%。閱讀全文...

外資 9 月再淨匯出千億元 Q3 大撤離 4450 億元

金管會昨 (5) 日公布，外資 9 月淨匯出 32.75 億美元 (折合新台幣約 1058 億元)，已是連三個月淨匯出，累計第三季淨匯出達 137.855 億美元 (折合新台幣逾 4450 億元)。閱讀全文...

金融三業好會賺！前 8 月大賺 6051 億元 全年有機會挑戰史上次高

金管會昨 (5) 日公布，金融三業今 (2023) 年前 8 月稅前大賺 6051.07 億元，年增 11%，今年有機會創史上獲利次高。閱讀全文...

我 9 月外匯存底連 2 減 央行：有賣匯穩定市場秩序

中央銀行昨 (5) 日公布我國 9 月底外匯存底金額為 5640.09 億美元，較上月底減少 14.58 億美元，呈現連 2 月下滑，央行外匯局局長蔡烱民指出，9 月外資淨匯出約 70 億美元 (約新台幣 2260 億元)，近期匯市波動比較大，「有賣匯穩定市場秩序」。閱讀全文...

文曄 Q4 營收小增續創新高 全年營收轉為正成長

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 昨 (5) 日召開法說會，董事長鄭文宗表示，第四季除消費性電子與 PC 呈現衰退外，其他應用都將較上季成長，整體營收估達 1700-1800 億元，再戰歷史新高，即便以低標推算，全年營收也將轉為正成長。閱讀全文...

金管會助攻都更加速 AMC 業務三大鬆綁、未來可參與出資

行政院會昨 (5) 日通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，為配合都更及危老重建政策，金管會也宣布透過三大鬆綁，放寬金融機構轉投資資產管理公司 (AMC) 之業務項目；過去 AMC 針對危老都更案可進行墊款業務或擔任起造人，未來則可從事危老重建案之諮詢、管理顧問等業務，更可以參與公辦都更出資的角色。閱讀全文...

