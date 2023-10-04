大立光10/12召開法說會 毛利率走勢成法人關注重中之重

光學元件股股王大立光 (3008-TW) 敲定於 10 月 12 日召開線上第三季法人說明會，除公布第三季獲利成績之外，並將由執行長林恩平釋出第四季的展望，法人更關注包括毛利率、產能利用率能否回升、新廠進度及新布局等四大重點。

同時，台股權王台積電 (2330-TW) 預計於 10 月 19 日召開季度法人說明會，大立光今天公布的法說會日期則整整較台積電早了一周。

大立光 2023 年下半年起營收回升，7 月營收 34.89 億元，8 月達 45.45 億元，並在 8 月轉爲單月營收月增及年增的走勢，2023 年 7 月及 8 月營收合計達 80.34 億元，已直逼第二季單季的 81.94 億元營收，明 (5) 日大立光將公布 9 月的營收數字。

由於大立光爲蘋果手機鏡頭主要供應商，也爲台系蘋果零組件廠營收的領先指標，蘋果 iPhone 15 系列年度旗艦機已經發表並上市，大立光的召開法說會釋出展望也將爲台系蘋果相關零組件廠營運的重要指標。

證券分析師張陳浩強調，先前包括蘋果及非蘋陣營手機的銷售都被市場看淡，同時，消費性電子業的庫存去化問題更是一大議題，市場手機的換機周期也在拉長中，大立光應提出進一步說明市場前瞻，蘋果在今年新一代的旗艦機 iPhone 15Pro 採用潛望式鏡頭，是否進一步的向前發展並引領出光學影像的創新也值得留意。

張陳浩指出，手機光學鏡頭市場中，大立光過去在高階手機鏡頭市場獨大，但持續遭到其他光學元件廠侵蝕瓜分市占，今年第二季毛利率跌落到 48.86%，第三季在重要客戶端的新機應用開始拉貨，營收規模放大之下，毛利率走升態勢及第四季業績是否有較大幅度的提升值得關注。

而且大立光手機客戶可能重啟高階鏡頭組，以影像品質競爭推升銷售成長，是否有助大立光毛利率改善，也是市場關切重點。

法人除關注大立光高階手機鏡頭出貨進度之外，尤其是 2023 年大立光台中新建生產線有一座廠在第三季底完工，如大立光產能利用率若遲遲無法提高，甚至 2023 年第四季起又將遭遇新廠啟用後的高成本壓力，整體趨勢恐不利於大立光。