大立光9月營收55.72億元創46個月來新高 月增22.6%年增9.2%

光學元件股股王大立 (3008-TW) 今 (5) 日公布最新營收，大立光在需求旺季加持之下，9 月營收 55.72 億元，月增 22.6%，年增 9.2%；2023 年 1-9 月營收 309.59 億元，年減 6.99%。

在旺季效應之下，大立光在 2023 年第三季營收 136.29 億元，也創今年來單季新高，季增 66.32%，年增 1.12%。

大立光預計將在 10 月 12 日由執行長林恩平主持召開法人說明會，將對第三季的獲利成績及第四季的展望提出說明，證券分析師張陳浩指出，預料美商的旗艦新機發表、上市後，後續訂單的增減及先進產品的新開發狀況，將一大焦點。

以大立光 2023 年 9 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 10-20%，低於 500 萬畫素產品為 20-30%。

大立光執行長林恩平在今年股東會後指出，2023 年除導入潛望式鏡頭，拉高望遠變焦倍數外，已有客戶加速導入玻璃加塑膠片（G+P）的混合式鏡頭，主要考量在於配合手機薄型設計，壓低鏡頭高度，預期今年底有機會開始出貨。

大立光今天股價 2120 元作收，較昨日上漲 40 元或 1.92%，成交量萎縮爲 544 張。

大立光 2023 年上半年營收 173.3 億元，毛利率 49.34%，年減 13.37 個百分點，稅後純益 69.85 億元，年減 33.21%，每股純益爲 52.33 元。