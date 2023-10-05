世紀壟斷案 美司法部指控 谷歌非法推高廣告價格

美國司法部律師 David Dahlquist 周三 (4 日) 在華盛頓反壟斷審判中對谷歌提出質疑，稱谷歌所用的技術以不公平的方式推高網路廣告價格。

美司法部指控谷歌 (GOOGL-US) 濫用其在搜索和部分廣告領域的主導地位，谷歌高層 Adam Juda 在庭上作證，稱公司以演算公式 (包含廣告品質) 決定誰贏得可在網站上投放廣告的拍賣。

司法部指控谷歌操縱線上拍賣，利用這些公式圖利自家。線上拍賣是由谷歌主導、價值數十億美元的產業。

針對歐盟文件指稱谷歌可「藉由調整拍賣機制，直接影響定價」的說法，谷歌 Juda 予以反對，但 David Dahlquist 詢問「調整是否會影響定價」時，Juda 又回答「可以」。

Juda 表示，可以「調整」的是一個粗略的公式，該公式根據出價、潛在的點擊率，以及與之相關的廣告和網站品質，賦予廣告長期價值（LTV）。

Dahlquist 詰問 Juda，谷歌是否變動廣告銷售，使廣告商必須為消費者每次點擊支付更高的費用，Juda 回答：「我相信這是公平的。」

但谷歌律師 Wendy Waszmer 周三下午詰問 Juda，其廣告品質團隊可否以某種方式單方面提高價格，Juda 回答「不行。」

谷歌廣告業務因欠缺透明度，屢遭廣告商和網站出版商抨擊，雙方均認為遭谷歌剝削太多營收。

此回證詞聚焦谷歌廣告業務，與先前爭點不同，先前證詞主要關注谷歌砸重金維持自家搜尋引擎在智慧型手機和其他設備上的預設地位。