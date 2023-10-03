劍指谷歌！微軟執行長：科技巨擘吃獨食 綁內容出版商 搶能訓練AI的內容

微軟執行長 Satya Nadella 周一 (2 日) 在美國法院出庭證稱，科技巨頭正爭奪訓練人工智慧 (AI) 所需的大量內容，但谷歌 (GOOGL-US) 卻透過與出版商的高價獨家協議來封鎖內容。

這場為期 3 個月的審判，是美國司法部對大型科技公司提出最重大反壟斷案件。Nadella 在法院作證表示，科技巨頭建立內容庫來訓練其大型語言模型的做法，使其聯想到分銷交易的早期階段。

分銷協議是美國司法部針對谷歌反壟斷鬥爭的核心。政府表示，谷歌擁有搜尋市場的 90% 市占，每年非法向蘋果 (AAPL-US) 等智慧手機廠商和 AT&T (T-US) 之類的電信營運商支付 100 億美元，使谷歌成為這些廠商旗下設備的預設搜尋引擎。

谷歌經年累月不斷提升在搜尋領域的影響，最終成為廣告市場上的要角，提升其獲利。

Nadella 表示，打造 AI 需要運算能力、伺服器和數據來訓練軟體，伺服器方面，微軟樂意投入資金，但倘若其他公司與大型內容出版商達成獨家協議，那就會是「一大問題」。他雖沒有點名谷歌，但他稱自己與出版商會面時，對方表示谷歌將會支付這些費用，且已取得獨家，因此必須與其配合。

蘋果拒絕微軟

Nadella 也證稱，微軟曾試圖向蘋果提議，希望將 Bing 搜尋引擎設為 iPhone 的默認引擎，但遭到蘋果公司拒絕。

谷歌首席律師 John Schmidtlein 則辯稱，微軟也在電腦和手機上將 Bing 設為默認選擇，但用戶仍繞過 Bing 並持續大量使用谷歌搜尋，這是因為微軟的策略錯誤，例如未能投資伺服器或工程師來改進 Bing，或未能看到行動革命，使 Bing 無法獲得用戶青睞。

Nadella 承認，筆電雖大部分使用微軟作業系統，即 Bing 為預設搜尋引擎，但市占率仍低於 20%。

因此 Judge Amit Mehta 法官詢問 Nadella，如若微軟產品品質較低，蘋果為何要轉用 Bing。這問題表明，谷歌主張其主導地位來自品質，而非所謂的非法活動，此觀點引起法官的興趣。

Judge Amit Mehta 將對此樁美國哥倫比亞特區地方法院正在審理的案件做出裁決。

1990 年代，微軟因 Windows 作業系統遭反壟斷調查，政府當時對微軟設下限制與干擾，致使谷歌有機會從中竄出，並在日後成為搜尋引擎領域的巨擘，當微軟想切入相關領域時，谷歌已成為網路搜尋的代名詞。

現今微軟執行長 Nadella 在 2014 年掌舵後，縱然使公司在雲端運算領域取得龐大進展，且上任以來股價成長近 9 倍，但搜尋領域依舊遠遠落後谷歌。

近期微軟靠著投資 AI，以 OpenAI 的聊天機器人 ChatGPT 拔得頭籌，但谷歌也隨即推出 Bard AI 聊天機器人較勁。