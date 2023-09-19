努力作最後一搏 谷歌上訴歐盟最高法院擬推翻26億美元反壟斷罰款

Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌周二 (19 日) 在歐洲最高法院進行最後努力，推翻歐盟對其購物服務相關市場濫用行為的 24.2 億歐元（26 億美元）反壟斷罰款，指稱監管機構未能證明其做法具有反競爭性。

歐盟普通法院 2021 年駁回谷歌對歐盟反壟斷主管維斯塔格 (Margrethe Vestager) 2017 年徵收罰款的上訴後，谷歌向歐盟最高法院 (CJEU) 再提起上訴。

這是過去 10 年間針對反競爭行為的三項處罰中的第一項，這三項處罰總共讓 Google 損失了 82.5 億歐元。

谷歌律師格拉夫 (Thomas Graf) 表示，歐盟執委會未能證明該公司對競爭對手的區別對待是濫用行為，而且區別對待本身並不構成反競爭。

他告訴最高法院的 15 名法官：「企業不是透過平等對待競爭對手來進行競爭，而是透過區別對待競爭對手來進行競爭。競爭的真正意義在於公司將自己與競爭對手區分開來。而不是與競爭對手結盟，以便所有人都一樣。」

格拉夫表示：「將每一種不同的待遇，特別是對第一方和第三方企業的不同待遇視為濫用行為，都會破壞競爭。這會損害公司競爭和創新的能力和動力。」

執委會律師德拉托雷 (Fernando Castillo de la Torre) 駁回谷歌的論點，指稱該公司利用其演算法不公平地偏袒其比價購物服務，違反了歐盟反壟斷法。

他說，「谷歌無權用其在一般搜尋領域的主導地位，透過宣傳自己的服務結果、用更具吸引力的功能來修飾它們以及應用容易壓低結果的演算法，來擴大其在比較購物方面的地位。競爭對手並在沒有有吸引力的功能的情況下展示這些結果，」

歐盟法院將在未來幾個月做出裁決。

然而，這個案件和另外兩起涉及 Android 行動作業系統和 AdSense 廣告服務的案件，與歐盟正在進行的針對谷歌高獲利的數位廣告業務的反壟斷案件相比顯得相形見絀。監管機構在 6 月威脅要分拆該公司。