專家：日本當局發言暗示即使日元僅緩慢貶值 也準備好出手干預

日元兌美元日前貶破 150 重要心理關卡後快速拉升，但日本當局迄今未證實也未否認是否出手阻貶，似乎有意藉著心理戰術讓市場參與者保持警惕。觀察家從日本外匯最高官員的發言研判，由於高通膨帶來風險，即使日元僅緩慢貶值，當局仍準備好進場干預。

日元周二 (3 日) 一度貶破被市場認定將促使日本當局出手的 150 日元兌 1 美元、創逾一年低點，但隨即強彈。周三紐約尾盤時段約報 148.96 日元兌 1 美元。

在市場揣測聲中，身為日本外匯首席官員的副財相神田真人 (Masato Kanda) 周三並未對干預與否加以證實或否認，但他對記者說，「如果單邊波動持續累積，而且在某個特定時間內出現很大的波動，就會被認定是過度波動。」

日本當局曾經表示，決定是否出手干預的衡量標準是日元的過度波動，而非特定匯率水準。

某種新型態、小規模的干預？

日元近來呈現緩慢貶值，波動性處於 3 月以來最低水準，許多市場觀察家原本認為，日本政府和日本銀行 (央行) 不太可能在這種情況下採取行動。

Aozora Bank 首席市場策略師 Akira Moroga 說：「與過去幾次干預行動相比，這次的日元價格波動幅度相對小，但這次有可能是某種新型態、小規模的干預。」

神田真人周三特別點出，日元兌美元從今年初迄今貶值超過 20 日元，觀察家認為，這番話暗示干預行動所依據的恐怕不只是一天或一周當中的波動幅度，甚至可能是較長時間內的緩慢貶值。

神田真人未證實也未否認日本當局是否出手阻貶日元。(圖: REUTERS/TPG)

東方匯理銀行 (Credit Agricole CIB) 駐日本資深顧問 Yuji Saito 說：「神田不把是否干預說個明白，讓市場繼續猜測，而且還為過度波動概念作出更廣泛的詮釋。這對抑制投機交易將大有幫助。」

日元貶值削弱抗通膨政策成效

日元貶值可能刺激日本原已稍微緩解的通膨再度升溫。根據日本銀行 (央行) 的統計，進口物價在 8 月為止已經連跌五個月，但美國指標性的西德州中質原油 (WTI) 期貨卻已漲到約莫每桶 90 美元，三個月來大漲將近 30%。

瑞穗研究資訊綜研首席經濟學家 Tomoyuki Ota 說：「如果原油和日元保持在現行水準，進口物價將從明年 1 月再度開始上漲。」在日本名目薪資成長乏力的情況下，日元貶值帶來的負面效應將再度引發關注。

日本政府仍在實施推動汽油補貼等措施，以減緩通膨影響，但一名資深官員表示，日元目前的疲態，可能削弱政府政策的成效。也就是說，如果日元持續貶值，扭曲市場的價格控制措施，就可能無限期實施。

面對日元貶值是否抵銷經濟刺激政策成效的提問，日本內閣官房長官松野博一 (Hirokazu Matsuno) 周三向記者說：「我們將研究特定刺激措施，以確實支持在高物價下面臨困境的民眾和企業。」