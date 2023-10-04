分析師預計印度本周維持利率不變 但發出鷹派信號

市場預計，印度貨幣政策委員會周五 (6 日) 將維持關鍵利率不變，但近期全球原油價格上漲和經濟持續成長，可能會使央行繼續關注通膨，發出鷹派信號。

根據《路透》9 月下旬調查，71 名經濟學家中有 70 人表示，在 10 月 4 日至 6 日會議結束時，印度央行將把關鍵回購利率維持在 6.50% 不變，一位經濟學家預計將升息 25 個基點。

Yes Bank 經濟學家 Indranil Pan 和 Deepthi Mathew 認為，即使最糟糕的通膨已經過去，核心零售價格正在下行，但考慮到氣候條件、大宗商品價格和全球風險定位等各種不確定性，預計印度央行對通膨動態，將保持一定程度的強硬態度。

印度 8 月零售通膨率年率為 6.83%，低於 7 月的 15 個月高點 7.44%，但仍遠高於央行 2%-6% 的舒適區間。

央行預測 2023/24 年通膨率為 5.4%，但德意志銀行預計，央行周五料將通膨預期上調至 5.5-5.7%，同時維持 GDP 預測為 6.5% 不變。

由於強勁的服務業活動和強勁的需求，印度經濟在第二季以一年來最快速度增長，年增幅度達 7.8%，但創 5 年新低的季風降雨量，可能會抑制未來的增長。