鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至9.09元，預估目標價為292元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對廣達(2382-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.09元上修至9.09元，其中最高估值10.66元，最低估值7.4元，預估目標價為292元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.66
|16.88
|21.55
|最低值
|7.4
|9.06
|10.65
|平均值
|9.05
|11.87
|14.33
|中位數
|9.09
|11.63
|14.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,264,425,000
|1,724,849,000
|2,080,874,000
|最低值
|1,132,950,000
|1,368,908,000
|1,469,129,050
|平均值
|1,177,616,260
|1,551,205,380
|1,847,816,410
|中位數
|1,178,699,060
|1,578,892,000
|1,899,515,330
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|7.51
|8.73
|6.57
|4.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,280,429,312
|1,129,453,350
|1,090,858,851
|1,029,611,414
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。