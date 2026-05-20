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鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至27.07元，預估目標價為620元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2026年EPS預估：中位數由26.76元上修至27.07元，其中最高估值28.8元，最低估值24.65元，預估目標價為620元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值28.8(28.75)38.4148.76
最低值24.65(24.65)29.6947.56
平均值27.02(26.72)34.6848.16
中位數27.07(26.76)35.448.16

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值102,885,070122,905,070137,278,710
最低值84,601,00096,637,000134,337,740
平均值94,264,480110,270,890135,808,220
中位數94,407,500111,309,000135,808,220

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS10,224,6578,382,4856,061,7916,200,335
營業收入
(單位：新台幣千元)		73,399,29765,803,60758,862,10465,784,237

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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