鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至27.07元，預估目標價為620元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2026年EPS預估：中位數由26.76元上修至27.07元，其中最高估值28.8元，最低估值24.65元，預估目標價為620元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|28.8(28.75)
|38.41
|48.76
|最低值
|24.65(24.65)
|29.69
|47.56
|平均值
|27.02(26.72)
|34.68
|48.16
|中位數
|27.07(26.76)
|35.4
|48.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|102,885,070
|122,905,070
|137,278,710
|最低值
|84,601,000
|96,637,000
|134,337,740
|平均值
|94,264,480
|110,270,890
|135,808,220
|中位數
|94,407,500
|111,309,000
|135,808,220
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|10,224,657
|8,382,485
|6,061,791
|6,200,335
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|73,399,297
|65,803,607
|58,862,104
|65,784,237
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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