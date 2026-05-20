鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至32.55元，預估目標價為600元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2026年EPS預估：中位數由32.2元上修至32.55元，其中最高估值37.49元，最低估值27.42元，預估目標價為600元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|37.49(37.49)
|41.95
|46.37
|最低值
|27.42(27.42)
|28.95
|34.11
|平均值
|32.83(32.4)
|36.87
|41.36
|中位數
|32.55(32.2)
|36.99
|41.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|148,464,000
|162,880,650
|183,495,000
|最低值
|128,691,000
|140,774,000
|154,508,100
|平均值
|139,915,890
|153,408,010
|174,081,720
|中位數
|139,281,330
|153,612,730
|175,193,310
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,753,249
|15,291,442
|9,152,772
|16,204,052
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|122,706,372
|113,393,698
|95,179,276
|111,789,791
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 四大利多來襲！資金湧進新族群，下波AI主流名單？
- 盤中速報 - 瑞昱(2379)股價拉至漲停，漲停價592.0元，成交4,143張
- 盤中速報 - 瑞昱(2379)急拉4.68%報579.0元，成交1,155張
- 盤中速報 - 瑞昱(2379)大漲7.24%，報578元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇