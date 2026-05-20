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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至32.55元，預估目標價為600元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2026年EPS預估：中位數由32.2元上修至32.55元，其中最高估值37.49元，最低估值27.42元，預估目標價為600元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值37.49(37.49)41.9546.37
最低值27.42(27.42)28.9534.11
平均值32.83(32.4)36.8741.36
中位數32.55(32.2)36.9941.9

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值148,464,000162,880,650183,495,000
最低值128,691,000140,774,000154,508,100
平均值139,915,890153,408,010174,081,720
中位數139,281,330153,612,730175,193,310

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS14,753,24915,291,4429,152,77216,204,052
營業收入
(單位：新台幣千元)		122,706,372113,393,69895,179,276111,789,791

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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