鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至11.15元，預估目標價為123元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮(2603-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.83元上修至11.15元，其中最高估值15.71元，最低估值6.56元，預估目標價為123元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15.71
|10.74
|12.54
|最低值
|6.56
|-3.78
|2.36
|平均值
|11.33
|3.97
|7.45
|中位數
|11.15
|5.16
|7.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|288,800,000
|266,807,000
|266,498,070
|最低值
|250,754,390
|221,340,000
|254,415,600
|平均值
|265,511,340
|243,026,130
|260,456,840
|中位數
|261,455,490
|246,587,840
|260,456,840
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|87.07
|45.57
|5.06
|0.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
|190,589,281
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。