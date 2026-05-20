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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2026年EPS預估：中位數由57.59元上修至57.97元，其中最高估值62.6元，最低估值50.3元，預估目標價為1400元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|62.6(62.6)
|99.96
|98.2
|最低值
|50.3(50.3)
|58.05
|77.44
|平均值
|57.49(57)
|76.19
|85.42
|中位數
|57.97(57.59)
|76.01
|85.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|38,920,460
|59,730,000
|55,023,000
|最低值
|34,181,000
|37,875,000
|48,509,000
|平均值
|36,522,360
|45,674,840
|51,705,710
|中位數
|36,653,410
|44,479,400
|51,893,440
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,572,128
|1,892,711
|1,231,843
|1,263,555
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,276,344
|15,778,909
|12,712,629
|13,856,991
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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