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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對力旺(3529-TW)做出2026年EPS預估：中位數由35.4元下修至35.18元，其中最高估值41.56元，最低估值32.8元，預估目標價為4950元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|41.56(41.56)
|61.54
|78.46
|最低值
|32.8(32.8)
|45.4
|78.46
|平均值
|36.38(36.43)
|51.5
|78.46
|中位數
|35.18(35.4)
|48.12
|78.46
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5,737,730
|8,123,810
|8,729,940
|最低值
|4,494,000
|5,531,000
|8,729,940
|平均值
|4,916,880
|6,483,040
|8,729,940
|中位數
|4,826,190
|6,233,000
|8,729,940
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,911,849
|1,834,250
|1,474,443
|1,611,909
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,849,053
|3,605,968
|3,050,325
|3,216,711
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3529/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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