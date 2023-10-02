工廠停工升級設備 特斯拉第3季總產量和交車數大幅低於預期

特斯拉 (TSLA-US) 發布 2023 年第 3 季汽車產量和交車報告。第 3 季總交車量為 43 萬 5059 輛，總產量為 43 萬 488 輛。

前一季特斯拉總交車數為 46 萬 6140 輛，總產量為 47 萬 9700 輛。2022 年同期的總產量為 36 萬 5923 輛，總交車量為 34 萬 3830 輛。

在 7 月的最近一次財報電話會議上，執行長馬斯克 (Elon Musk) 警告，特斯拉將「繼續設定今年交車 180 萬輛的目標」，但預計在「夏季停工以進行大量工廠升級」後，第 3 季產量將略有下降。

根據 StreetAccount 調查的分析師一致預估，華爾街預計特斯拉截至 9 月 30 日當季的交車量將達到 46 萬 1640 輛。

特斯拉投資人關係主管 Martin Viecha 向特定股東發出公司編製的共識，其中一些投資人在社交媒體上公開分享了該共識。數字顯示，華爾街預計總交車量約為 45 萬 5000 輛，中位估計數為 45 萬 3128 輛。該季數據是根據 25 名分析師的預測。

特斯拉將交車量分為兩類：Model S 和 X，以及 Model 3 和 Y，但沒有報告單一型號或特定地區的數字。交車量是與該公司車輛銷量最接近的數據。

特斯拉在整個第 3 季大幅削減了庫存和現有車型價格，給競爭對手帶來了跟進的壓力。

特斯拉還推出 Model 3 轎車的升級版，稱為「Highland」，具有全新的外觀和內飾功能，並開始在美國以外部分地區銷售。升級後的 Model 3 的內飾包括供後座乘客使用的觸控螢幕顯示器和出售時配備的遠端電池選項，每次充電可行駛約 390 英里。