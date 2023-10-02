投資人評估利率前景 10年期美債殖利率回升

美國公債殖利率周一 (2 日) 上漲，10 年期公債殖利率徘徊在略低於上周觸及 15 年高點。投資人評估利率前景並等待新的經濟數據。

美東時間清晨 5:57，10 年期公債殖利率上漲 6.2 個基點至 4.633%；上周四 (28 日) 曾達到 4.688%，為 2007 年 10 月 15 日以來的最高水準。

2 年期公債殖利率上漲 6.6 個基點後至 5.112%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

上周五 (29 日) 公布的 8 月個人消費支出 (PCE) 物價指數低於先前預期，投資人開始評估經濟和貨幣政策前景。

不包括食品和能源價格的核心 PCE 環比上漲 0.1%，低於《道瓊》先前調查經濟學家預期的 0.2%，年率上漲 3.9%，符合預測。

投資人之前考量聯準會貨幣政策前景，尤其是利率。聯準會官員表示，今年可能有必要進一步升息，隨著政策制訂者努力放鬆經濟以為持續的通膨降溫，利率可能會在更長時間內保持在較高水平。

投資人本周將關注經濟報告和聯準會官員的評論，以獲取有關經濟狀況的最新暗示。周一將發布製造業數據將，本周還有幾份重要的勞動市場報告，包括周五 (6 日) 的 9 月的非農就業數據以及失業率數據。