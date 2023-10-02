德國勃肯鞋擬在紐約IPO 鎖定估值92億美元

由私募股權公司 L Catterton 支持的德國高端鞋履品牌勃肯公司 (Birkenstock) 周一 (2 日) 表示，正在紐約備受期待的首次公開募股 (IPO) 中尋求高達 92 億美元的估值。

根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，該公司及其售股股東將在此次 IPO 中出售約 3226 萬股股票，每股價格在 44 至 49 美元之間，籌集 15.8 億美元。

雖然 9 月 3 家新上市公司的表現好壞參半，給投資人對新上市公司重新燃起的興趣蒙上一層陰影，但勃肯公司仍繼續推動上市工作。

由於政府已經避免關門，美國證券監管機構人員配備充足，可以審查那些希望利用期待已久的 IPO 窗口重新開放的公司 IPO 申請。

勃肯 (Birkenstock) 的鞋款通常代表舒適而不是時尚。在其官網上，該公司表示其設計的所有元素：帶扣、帶子、鞋底和鞋床，都各有「功能性目的」。

但它也受到時尚愛好者的青睞。根據報導，最近幾周，該公司的一個品牌出現在大片《芭比》中，瑪格羅比 (Margot Robbie) 穿著一雙粉紅色的勃肯鞋，受到時尚愛好者的青睞。

該公司的歷史可追溯至 1774 年，傳承至今已是第六代家族企業，其大部分產品均在德國萊茵蘭 - 普法爾茨州、北萊茵 - 威斯特法倫州、黑森州和薩克森州的工廠生產。

高盛、摩根大通和摩根士丹利是其 IPO 的承銷商。