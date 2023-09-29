避險基金大亨：美債殖利率很快會衝破5% 投資人應避開

避險基金大亨艾克曼 (Bill Ackman) 認為，在頑強通膨的背景下，長天期美債殖利率可能進一步上揚，30 年期突破 5%「不令人意外」，10 年期也會很快就觸及 5%。

身為潘興廣場資產管理公司 (Pershing Square) 執行長的艾克曼周四 (28 日) 接受 CNBC 訪問時表示，他不相信聯準會 (Fed) 能讓通膨回到 2% 目標，部分原因是最近的勞工運動崛起，而且能源價格高昂。

他說：「我們已經身處截然不同的世界。有一整個世代的人已經習慣 (低利率)，認為 4% 聽起來就算高。但從歷史上來看，這仍是極低的利率水準。」

10 年期美債殖利率本周突破 4.65%、觸及 15 年高點。30 年期美債殖利率周四約報 4.81%，為 2010 年以來最高，從 6 月底算起已攀升 85 個基點，本季可能締造 2009 年以來最大單季升幅。債券殖利率與價格走勢相反。

導致債券價格重挫的因素眾多，最主要原因是 Fed 可能維持利率在高點更長一段時間，其他則包括政府增加借貸以填補挹注預算赤字、惠譽 (Fitch) 摘除美國 AAA 頂級信評、油價上漲，甚至日本銀行 (央行) 放寬日本公債殖利率波動區間也是一個原因。

雖然殖利率高得吸引人，但艾克曼認為把資金投入 30 年期美債並不值得，因為天期太長，報酬會被通膨吃掉。「我們處在通膨率仍保持在 3.5%、4% 左右的經濟。我們基本上認為，買進 30 年期政府債券獲得的報酬並不足夠。」